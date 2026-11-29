Daha önce Miss Model of the World'de Top 30'a giren ve En İyi Ulusal Kostüm birincisi olan Şüheda Erkoç, bu kez Çin'de düzenlenen Miss Friendship International 2026'da Türkiye'yi temsil etti. 45 ülke ve bölgenin yarıştığı organizasyonu 12'nci sırada tamamlayan Erkoç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.