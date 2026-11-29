Çin'deki Miss Friendship International 2026'da Türkiye'yi Temsil Eden Şüheda Erkoç 12'nci Oldu
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Daha önce Miss Model of the World'de Top 30'a giren ve En İyi Ulusal Kostüm birincisi olan Şüheda Erkoç, bu kez Çin'de düzenlenen Miss Friendship International 2026'da Türkiye'yi temsil etti. 45 ülke ve bölgenin yarıştığı organizasyonu 12'nci sırada tamamlayan Erkoç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şüheda Erkoç, Türkiye'yi Çin'deki Miss Friendship International 2026'da temsil etti.
Yarışmayı Tataristan temsilcisi Anna Potapova kazandı, Erkoç 12'nci oldu.
Erkoç, daha önce Miss Model of the World'de Top 30'a girip En İyi Ulusal Kostüm birincisi olmuştu.
Şüheda Erkoç, Top 12'de yer almayı ülkesine dönerken unutulmaz bir başarı olarak tanımladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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