Hande Baladın Maç Sonrası Tribün Önünde Zor Anlar Yaşadı: Milli Voleybolcu Neredeyse Sakatlanıyordu
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Fenerbahçe Medicana'nın milli smaçörü Hande Baladın, İlbank karşılaşmasının ardından taraftarlarla ilgilenmek için tribünün önüne gitti. Genç voleybolcunun sarı-lacivertli taraftarlarla buluşması bir anda beklenmedik bir görüntüye sahne oldu. Kameralara yansıyan anları izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.
Hande'nin zor anları sosyal medyada da tepki çekti.
Tribündeki bir taraftar Hande'yi yukarı çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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