Diğer elinde pankartı tutan milli sporcu taraftardan gelen çekişle bir anda yukarı doğru sürüklendi. Baladın yaşananları gülerek geçiştirdi ve ardından taraftarlarla ilgilenmeyi sürdürdü.

Görüntüler paylaşıldıktan sonra kullanıcılar bu hareketin voleybolcunun kolunda ya da omzunda sakatlığa yol açabileceğini vurguladı. Bazı kullanıcılar taraftarın davranışını sorumsuzca bulurken Fenerbahçe'yi harekete geçmeye çağıranlar da oldu. Kulübün resmi hesabını etiketleyen bir kullanıcı talebini şu sözlerle dile getirdi:

'Bu arkadaşlara tribüne girme yasağı vermeniz gerekiyor'