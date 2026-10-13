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Öpücüklerle Belgelenmişti: Hande Baladın, Onuralp Bitim Sorusu Gelmeden Röportajı Bitirip Uzaklaştı!

Öpücüklerle Belgelenmişti: Hande Baladın, Onuralp Bitim Sorusu Gelmeden Röportajı Bitirip Uzaklaştı!

Filenin Sultanları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 09:29
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Fenerbahçe'nin ve Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın, Bebek'te bir ATM'den para çekerken muhabirlere yakalandı. Voleybola dair soruları tek solukta yanıtlayan milli smaçör, sıra Onuralp Bitim'e gelmeden mikrofonlara kısa bir veda edip hızlıca uzaklaştı. Haftalardır konuşulan 'Aşk bitti mi?' sorusu da bir kez daha havada kaldı.

Kaynak: Magazin Burada

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Hande Baladın, Eczacıbaşı'nda geçen 15 yılın ardından 2025 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Hande Baladın, Eczacıbaşı'nda geçen 15 yılın ardından 2025 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

1997 Kütahya doğumlu Hande Baladın, voleybola Eczacıbaşı altyapısında başladı; Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formalarını da giydi. 2025 yazında 15 yıllık Eczacıbaşı serüvenini noktalayıp Fenerbahçe Medicana'ya imza atması, Sultanlar Ligi'nin en çok konuşulan transferlerinden biri oldu. 2023'te Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde altın madalyaya uzanan Filenin Sultanları kadrosunun da parçası olan Baladın, sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son aylarda Onuralp Bitim'le yaşadığı aşkın sürüp sürmediği merak konusu olurken soruya bir türlü yanıt gelmiyor.

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in aşkı tribünde tescillenmiş, eylül ayında birbirlerini takipten çıkmalarıyla aşka olan inancımız sarsılmıştı.

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in aşkı tribünde tescillenmiş, eylül ayında birbirlerini takipten çıkmalarıyla aşka olan inancımız sarsılmıştı.

İkilinin adı ilk kez haziran sonunda Bağdat Caddesi'ndeki bir akşam yemeğiyle yan yana anıldı. NBA'de Chicago Bulls forması da giyen, bugün Fenerbahçe Beko'da oynayan milli basketbolcu Onuralp Bitim kısa süre sonra Filenin Sultanları'nın maçlarında tribündeki yerini aldı. Slovenya galibiyetinin ardından yaşanan öpücük anı ise ilişkiyi herkesin gözü önünde tasdikledi. Eylül başında Bitim'in sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutlaması, her şeyin yolunda gittiğini düşündürüyordu. Derken 21 Eylül'de iki sporcunun Instagram'da birbirini takipten çıktığı fark edildi ve ayrılık iddiası gündeme oturdu. Bazı haberlere göre takip temizliği X hesaplarında da yapılmıştı. O günden bu yana ikiliden ne bir yalanlama geldi ne de bir doğrulama.

Bebek'te magazin kameralarına yakalanan Hande Baladın olimpiyat hedefini uzun uzun anlattı. Ancak Onuralp Bitim sorusu gelmeden röportajı bitirip uzaklaştı.

Bebek'te magazin kameralarına yakalanan Hande Baladın olimpiyat hedefini uzun uzun anlattı. Ancak Onuralp Bitim sorusu gelmeden röportajı bitirip uzaklaştı.

Bebek'te bankamatik önünde muhabirlerin karşısına çıkan Baladın, ilk anda kaçmadı. Takım olarak son hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi, başarılarının karşılığını aldıklarını ve kendilerinden sonra gelecek sporculara her alanda örnek olmaya çalıştığını anlattı. Filenin Sultanları'nın Paris 2024'te dördüncülükle kapattığı olimpiyat macerası düşünülünce, bu hedef hiç de şaşırtıcı değil.

Asıl merak edilen konu ise hiç açılmadı. Onuralp Bitim'le ilgili soru gelmeden röportajı noktalayan milli yıldız, doğruca evinin yolunu tuttu. Böylece 'Hande Baladın ve Onuralp Bitim ayrıldı mı?' sorusu bir kez daha cevapsız kaldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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