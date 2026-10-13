Öpücüklerle Belgelenmişti: Hande Baladın, Onuralp Bitim Sorusu Gelmeden Röportajı Bitirip Uzaklaştı!
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Fenerbahçe'nin ve Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın, Bebek'te bir ATM'den para çekerken muhabirlere yakalandı. Voleybola dair soruları tek solukta yanıtlayan milli smaçör, sıra Onuralp Bitim'e gelmeden mikrofonlara kısa bir veda edip hızlıca uzaklaştı. Haftalardır konuşulan 'Aşk bitti mi?' sorusu da bir kez daha havada kaldı.
Kaynak: Magazin Burada
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Hande Baladın, Eczacıbaşı'nda geçen 15 yılın ardından 2025 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in aşkı tribünde tescillenmiş, eylül ayında birbirlerini takipten çıkmalarıyla aşka olan inancımız sarsılmıştı.
Bebek'te magazin kameralarına yakalanan Hande Baladın olimpiyat hedefini uzun uzun anlattı. Ancak Onuralp Bitim sorusu gelmeden röportajı bitirip uzaklaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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