Öpücüklerle Belgelenmişti: Hande Baladın, Onuralp Bitim Sorusu Gelmeden Röportajı Bitirip Uzaklaştı!

Bebek'te bankamatik önünde muhabirlerin karşısına çıkan Baladın, ilk anda kaçmadı. Takım olarak son hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi, başarılarının karşılığını aldıklarını ve kendilerinden sonra gelecek sporculara her alanda örnek olmaya çalıştığını anlattı. Filenin Sultanları'nın Paris 2024'te dördüncülükle kapattığı olimpiyat macerası düşünülünce, bu hedef hiç de şaşırtıcı değil.

Asıl merak edilen konu ise hiç açılmadı. Onuralp Bitim'le ilgili soru gelmeden röportajı noktalayan milli yıldız, doğruca evinin yolunu tuttu. Böylece 'Hande Baladın ve Onuralp Bitim ayrıldı mı?' sorusu bir kez daha cevapsız kaldı.