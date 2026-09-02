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Filenin Sultanları'nın Yıldızı Hande Baladın ve Annesinin Güzelliği Gündem Oldu

Filenin Sultanları'nın Yıldızı Hande Baladın ve Annesinin Güzelliği Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2026 - 09:35 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 09:41
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2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar bir kez daha büyük bir coşku yaşattı. Dün doğum günü olan Hande Baladın'ın aynı zamanda annesinin de doğum günü olduğu öğrenildi ve maç sonunda ikisi için pasta kesildi. Hande Baladın ve annesinin benzerliği gündem oldu.

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1 Eylül 1997 yılında dünyaya gelen Hande Baladın, Türk voleybolunun son yıllardaki en başarılı smaçörlerinden biri olarak görülüyor.

1 Eylül 1997 yılında dünyaya gelen Hande Baladın, Türk voleybolunun son yıllardaki en başarılı smaçörlerinden biri olarak görülüyor.

Eczacıbaşı altyapısında başlayan kariyeri Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı, Galatasaray, tekrar Eczacıbaşı ve son olarak Fenerbahçe'de forma giyerek ilerledi. 2023 yılında Filenin Sultanları ile FIVB Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemelerinde elde edilen başarıların önemli parçalarından biri oldu. Ayrıca 2017 U23 Dünya Şampiyonası'nda hem En Değerli Oyuncu (MVP) hem de En İyi Smaçör seçildi. Başarı dolu kariyerinin yanı sıra Hande Baladın'ın güzelliği de sık sık konuşuldu. Onuralp Bitim'le aşk yaşayan voleybolcunun hemen her gün güzelliği de gündem olurken dünkü CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Azerbaycan maçının ardından bu kez annesi de konuşuldu.

Annesi Ayten Küçük ile doğum günleri aynı olan Hande Baladın için maç sonu pasta kesildi.

Annesi Ayten Küçük ile doğum günleri aynı olan Hande Baladın için maç sonu pasta kesildi.

Daha önce de sık sık kameralar karşısında görünse de Hande Baladın'ın annesine olan benzerliği bir kez daha gündem oldu. Ünlü smaçörün güzelliğini annesinden aldığına kanaat getirildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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