Filenin Sultanları'nın Yıldızı Hande Baladın ve Annesinin Güzelliği Gündem Oldu
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2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar bir kez daha büyük bir coşku yaşattı. Dün doğum günü olan Hande Baladın'ın aynı zamanda annesinin de doğum günü olduğu öğrenildi ve maç sonunda ikisi için pasta kesildi. Hande Baladın ve annesinin benzerliği gündem oldu.
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1 Eylül 1997 yılında dünyaya gelen Hande Baladın, Türk voleybolunun son yıllardaki en başarılı smaçörlerinden biri olarak görülüyor.
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Annesi Ayten Küçük ile doğum günleri aynı olan Hande Baladın için maç sonu pasta kesildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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