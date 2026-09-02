Filenin Sultanları'nın Yıldızı Hande Baladın ve Annesinin Güzelliği Gündem Oldu

Eczacıbaşı altyapısında başlayan kariyeri Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı, Galatasaray, tekrar Eczacıbaşı ve son olarak Fenerbahçe'de forma giyerek ilerledi. 2023 yılında Filenin Sultanları ile FIVB Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemelerinde elde edilen başarıların önemli parçalarından biri oldu. Ayrıca 2017 U23 Dünya Şampiyonası'nda hem En Değerli Oyuncu (MVP) hem de En İyi Smaçör seçildi. Başarı dolu kariyerinin yanı sıra Hande Baladın'ın güzelliği de sık sık konuşuldu. Onuralp Bitim'le aşk yaşayan voleybolcunun hemen her gün güzelliği de gündem olurken dünkü CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Azerbaycan maçının ardından bu kez annesi de konuşuldu.