İlk Kez Yaşandı: Var mısın Yok musun'da Bilge Hayal Kırıklığına Uğradı!

Yarışma boyunca iyi bir performans sergileyen Bilge, son dörde iki 5 milyon TL'lik kutu, 5 TL ve 10 TL'lik kutuları bıraktı. Bankadan gelen 1.500.000 TL'lik teklifi kabul ederek yarışmadan çekildi. Var mısın Yok musun Bilge ne kadar kazandı, Bilge kaç TL kazandı soruları da böylece yanıt bulmuş oldu.

Ancak Bilge yarışmaya devam etseydi ne kadar kazanacaktı sorusu da günün en merak edilen sorularından oldu.