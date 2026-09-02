İlk Kez Yaşandı: Var mısın Yok musun'da Bilge Hayal Kırıklığına Uğradı!
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Atv ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun'da nefes kesen bir bölüm geride kaldı. Bilge'nin yarıştığı gecede nefesler tutuldu. Bankanın teklifini kabul eden Bilge'nin devam etseydi ne kadar kazanacağı merak konusu olmuştu. Art arda kutu seçen Bilge'nin son ikiye 5 milyon TL'leri bırakması şaşkına çevirdi. Bilge, 5 milyonluk büyük ödülü kaçırınca adeta yıkıldı.
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Var mısın Yok musun'da yarışan Bilge'nin ne kadar kazandığı merak edildi.
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Art arda 10 ve 5 TL'lik kutuları açtıran Bilge, son iki kutuda 5 milyon TL bıraktı. Bilge'nin kutusunda da 5 milyon TL olduğu ve büyük ödülü kaçırdığı ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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