article/comments
article/share
Haberler
TV
Rakipsiz Son Günüydü: 31 Ağustos Reyting Sonuçları Açıklandı

Rakipsiz Son Günüydü: 31 Ağustos Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2026 - 14:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, aldığı yüksek reytinglerle yeni sezonda da devam etmeyi garantilemişti. Bu hafta son kez rakipsiz yayınlanan Altı Üstü İstanbul tüm kategorilerde reytinglerini artırmayı başardı. 31 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları merak edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, 10 reytinge yaklaşarak göz doldurmuştu.

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, 10 reytinge yaklaşarak göz doldurmuştu.

Yakaladığı bu başarıyla birlikte yeni sezonda da devam etmesi kesinleşen Altı Üstü İstanbul'un en büyük rakibi sezonda Uzak Şehir olacak. Evlilik Güzeldir'in de pazartesi günleri yayınlanacak olması Altı Üstü İstanbul'un rakiplerinin gücünü de gözler önüne seriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ile Esra Erol'danın da yayına başlamasıyla birlikte reytinglerde de hareketlilik başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ile Esra Erol'danın da yayına başlamasıyla birlikte reytinglerde de hareketlilik başladı.

31 Ağustos 2026 Total Reyting Sonuçları

  • Altı Üstü İstanbulATV

  • Altı Üstü İstanbul (Özet) – ATV

  • MasterChef Türkiye – TV8

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

  • Esra Erol'da – ATV

  • ATV Ana Haber – ATV

  • NOW Ana Haber – NOW

  • ATV Gün Ortası – ATV

  • Gelinim MutfaktaKanal D

  • Hababam Sınıfı TatildeStar TV

  • ### 31 Ağustos 2026 AB Reyting Sonuçları

  • - Altı Üstü İstanbul – ATV

  • - MasterChef Türkiye – TV8

  • - Altı Üstü İstanbul (Özet) – ATV

  • - Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

  • - NOW Ana Haber – NOW

  • - ATV Ana Haber – ATV

  • - Hababam Sınıfı Tatilde – Star TV

  • - Esra Erol'da – ATV

  • - MasterChef Türkiye (Özet) – TV8

  • - Kanal D Ana Haber – Kanal D

  • - ### 31 Ağustos 2026 ABC1 Reyting Sonuçları

  • - - Altı Üstü İstanbul – ATV — 6,61

  • - - Altı Üstü İstanbul (Özet) – ATV — 3,68

  • - - MasterChef Türkiye – TV8 — 3,34

  • - - Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV — 2,61

  • - - NOW Ana Haber – NOW — 1,94

  • - - ATV Ana Haber – ATV — 1,88

  • - - Esra Erol'da – ATV — 1,87

  • - - ATV Gün Ortası – ATV — 1,38

  • - - MasterChef Türkiye (Özet) – TV8 — 1,30

  • - - Hababam Sınıfı Tatilde – Star TV — 1,26

  • -

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın