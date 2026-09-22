Türkiye Sinema Festivali Ne Zaman? Biletler Ne Kadar, Hangi Sinemalarda Geçerli?

75 il ve 1.500'e yakın salon aynı anda festivale katılıyor. Bilet almadan önce seçtiğiniz sinemanın listede olduğundan emin olun.

Festivalde Hangi Filmler Gösterilecek?

Program toplam 17 yerli ve yabancı yapımdan oluşuyor. Seçkide çocuklu aileler için filmler de var, animasyon ve macera sevenlere hitap eden yapımlar da. Gişede ses getiren büyük prodüksiyonlar da listede yer alıyor. Hangi filmin hangi saatte oynayacağı ise salondan salona değişiyor.

Türkiye Sinema Festivali Biletleri Nereden Alınır?

Biletler 21 Eylül itibarıyla satışa çıktı. Biletleri sinemanın kendi gişesinden alabileceğiniz gibi internetteki bilet sitelerinden de satın alabilirsiniz. Hafta sonu yoğunluk beklendiği için özellikle popüler seanslarda yerinizi erkenden ayırtmak mantıklı olabilir.