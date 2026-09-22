article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye Sinema Festivali Ne Zaman? Biletler Ne Kadar, Hangi Sinemalarda Geçerli?

Türkiye Sinema Festivali Ne Zaman? Biletler Ne Kadar, Hangi Sinemalarda Geçerli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 10:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sinema biletlerinin giderek pahalılaştığı bir dönemde, beyaz perdeyi özleyenler için güzel bir haber geldi. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında çok daha geniş bir kapsamla geri dönüyor. İki gün boyunca yerli ve yabancı filmler oldukça uygun bir fiyatla izlenebilecek. Peki Türkiye Sinema Festivali ne zaman, indirimli biletler kaç lira ve hangi salonlarda geçerli olacak? İşte festival hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Sinema Festivali Ne Zaman?

Türkiye Sinema Festivali Ne Zaman?

Festival bu yıl 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günlerinde, yani eylülün son hafta sonunda yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen etkinliğin ana sponsorluğunu GNÇ üstleniyor. Tarihi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. İlk festival 27-28 Eylül 2025'te yapılmış ve 780 binin üzerinde izleyiciyi salonlara çekmişti.

Türkiye Sinema Festivali Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye Sinema Festivali Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Festival boyunca katılımcı salonlarda tüm filmlerin bileti 90 TL olacak. Normalde bir bilete ödediğiniz para, hangi şehirde ve hangi salonda olduğunuza, hatta seansın saatine göre bile değişiyor; festival boyunca bu fark ortadan kalkıyor. Gençler için ayrıca bir avantaj daha var: GNÇ'nin '1 bilet alana 1 bilet bedava' kampanyasının koşullarını sağlayanlar, iki bileti toplamda 90 TL'ye alabilecek.

Türkiye Sinema Festivali Hangi Salonlarda Geçerli?

Türkiye Sinema Festivali Hangi Salonlarda Geçerli?

75 il ve 1.500'e yakın salon aynı anda festivale katılıyor. Bilet almadan önce seçtiğiniz sinemanın listede olduğundan emin olun.

Festivalde Hangi Filmler Gösterilecek?

Program toplam 17 yerli ve yabancı yapımdan oluşuyor. Seçkide çocuklu aileler için filmler de var, animasyon ve macera sevenlere hitap eden yapımlar da. Gişede ses getiren büyük prodüksiyonlar da listede yer alıyor. Hangi filmin hangi saatte oynayacağı ise salondan salona değişiyor. 

Türkiye Sinema Festivali Biletleri Nereden Alınır?

Biletler 21 Eylül itibarıyla satışa çıktı. Biletleri sinemanın kendi gişesinden alabileceğiniz gibi internetteki bilet sitelerinden de satın alabilirsiniz. Hafta sonu yoğunluk beklendiği için özellikle popüler seanslarda yerinizi erkenden ayırtmak mantıklı olabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın