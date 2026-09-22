Türkiye Sinema Festivali Ne Zaman? Biletler Ne Kadar, Hangi Sinemalarda Geçerli?
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Sinema biletlerinin giderek pahalılaştığı bir dönemde, beyaz perdeyi özleyenler için güzel bir haber geldi. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında çok daha geniş bir kapsamla geri dönüyor. İki gün boyunca yerli ve yabancı filmler oldukça uygun bir fiyatla izlenebilecek. Peki Türkiye Sinema Festivali ne zaman, indirimli biletler kaç lira ve hangi salonlarda geçerli olacak? İşte festival hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…
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Türkiye Sinema Festivali Ne Zaman?
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Türkiye Sinema Festivali Bilet Fiyatı Ne Kadar?
Türkiye Sinema Festivali Hangi Salonlarda Geçerli?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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