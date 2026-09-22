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Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Kaos Yükleniyor: Çimen ve Asil'i Birlikte Gören İzleyici Çılgına Döndü

Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Kaos Yükleniyor: Çimen ve Asil'i Birlikte Gören İzleyici Çılgına Döndü

Show tv Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 10:56
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Show TV ekranlarının iddialı yapımı Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyayı yeniden karıştırdı. Fragmanda göze çarpan bir kare, dizinin en çok konuşulan iki ismini aynı karede buluşturdu. Çimen ile Asil'in arabada birlikte görüntülenmesinin ardından Çimen'in olmak istemediği bir yerde uyandığını fark etmesiyle izleyici küplere bindi.

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Kaosu bitmek bilmeyen Kızılcık Şerbeti'nde geçen sezon Doğa ile Firaz'ın aşkı senaryoya yazılmış ancak fragmana gelen tepkiler hikayeyi baştan yazdırmıştı.

Kaosu bitmek bilmeyen Kızılcık Şerbeti'nde geçen sezon Doğa ile Firaz'ın aşkı senaryoya yazılmış ancak fragmana gelen tepkiler hikayeyi baştan yazdırmıştı.

Kızılcık Şerbeti, yayına girdiği günden bu yana hem kamera arkasında hem senaryoda pek çok kez gündem değiştiren bir yapım oldu. Geçtiğimiz sezon Doğa ile Firaz arasında yazılan yakınlaşma, fragmanın yayınlanmasının ardından büyük tepki topladı. Sürecin tırmanmasında RTÜK'e yapılan şikayetlerin de payı olduğu konuşulmuştu. Sosyal medyada yükselen eleştiriler üzerine yapım ekibi, bu hikâyeyi bölüm çekimlerine girmeden kısa sürede yeniden kurguladı. Doğa'nın hikâyesi böylece farklı bir çizgiye kaydırılırken, dizinin senaryo ekibinin baskı karşısında ne kadar hızlı hareket edebildiği de ortaya çıktı.

Selin Türkmen'in ayrılmasıyla Çimen'i Asena Keskinci canlandırmaya başladı ve ayrıca kadronun neredeyse tamamı değişti.

Selin Türkmen'in ayrılmasıyla Çimen'i Asena Keskinci canlandırmaya başladı ve ayrıca kadronun neredeyse tamamı değişti.

Yeni sezonla birlikte Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda köklü bir değişim yaşandı. Kıvılcım'ın kızı Çimen'i uzun süredir canlandıran Selin Türkmen'in projeden ayrılmasının ardından karakteri Asena Keskinci devraldı. Çimen'in yanı sıra Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek ve Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un vedası da kadroyu büyük ölçüde değiştirmişti. Geçen sezonun sonunda Ünal Holding'e adım atan Asil Yıldırım'ı canlandıran Erkan Avcı ise parayı, prestiji ve gücü simgeleyen bu karakterle kartları yeniden karıştırmıştı. Oya İloğulları, Murat Aygen ve Yiğit Kalkavan gibi yeni isimlerin de katılımıyla hikaye artık neredeyse baştan sona farklı bir oyuncu kadrosuyla ilerlemeye başladı.

Yeni sezona da iddialı başlayan Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm öncesi iddialı bir fragman geldi.

Fragmanda paylaşılan bir kare, Çimen ile Asil'i aynı araçta baş başa gösterdi.

Fragmanda paylaşılan bir kare, Çimen ile Asil'i aynı araçta baş başa gösterdi.

Yeni bölüm fragmanının paylaşılmasının ardından izleyicinin gözünden kaçmayan bir detay vardı. Karede Çimen ile Asil'in aynı aracın arka koltuğunda, birbirlerine oldukça yakın bir şekilde otururken görüntülenmesi dikkat çekti. Sahnenin ardından Çimen'in dağınık bir şekilde uyanmasıyla ortalık epey karıştı! Bu kareler paylaşılır paylaşılmaz yorumlarda ikilinin olası bir yakınlaşmasına dair yorumlar art arda geldi. İzleyicinin bir kısmı bu ihtimali heyecanla karşılarken bir kısmı da bunun yeni bir kaos hazırlığı olabileceğini düşünerek temkinli yaklaştı. Yorumlarda esprili benzetmeler de eksik olmadı, kimi izleyiciler ikiliyi şimdiden çift ilan etti. Çimen ile Asil'in birlikte olma ihtimali, dizinin bu haftaki en çok tartışılan konusu haline geldi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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