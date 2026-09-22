Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Kaos Yükleniyor: Çimen ve Asil'i Birlikte Gören İzleyici Çılgına Döndü
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Show TV ekranlarının iddialı yapımı Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyayı yeniden karıştırdı. Fragmanda göze çarpan bir kare, dizinin en çok konuşulan iki ismini aynı karede buluşturdu. Çimen ile Asil'in arabada birlikte görüntülenmesinin ardından Çimen'in olmak istemediği bir yerde uyandığını fark etmesiyle izleyici küplere bindi.
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Kaosu bitmek bilmeyen Kızılcık Şerbeti'nde geçen sezon Doğa ile Firaz'ın aşkı senaryoya yazılmış ancak fragmana gelen tepkiler hikayeyi baştan yazdırmıştı.
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Selin Türkmen'in ayrılmasıyla Çimen'i Asena Keskinci canlandırmaya başladı ve ayrıca kadronun neredeyse tamamı değişti.
Fragmanda paylaşılan bir kare, Çimen ile Asil'i aynı araçta baş başa gösterdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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