Tepkilerden Sonra Kaldırılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Revize Edilmiş Fragmanı Yayınlandı!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesiyle tepki toplamıştı. Kızılcık Şerbeti'nin revize edilmiş fragmanı sonunda yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu sosyal medyanın gündemine oturmuştu hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Kızılcık Şerbeti'nin revize edilmiş yeni bölüm fragmanı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın