Tepkilerden Sonra Kaldırılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Revize Edilmiş Fragmanı Yayınlandı!

Tepkilerden Sonra Kaldırılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Revize Edilmiş Fragmanı Yayınlandı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.09.2025 - 17:24

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesiyle tepki toplamıştı. Kızılcık Şerbeti'nin revize edilmiş fragmanı sonunda yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu sosyal medyanın gündemine oturmuştu hatırlarsanız.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu sosyal medyanın gündemine oturmuştu hatırlarsanız.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu Doğa ve Firaz'ın aşk hikayesiyle tepkilerin odağına oturmuştu. RTÜK'ün soruşturma başlattığı dizi 105. bölüm fragmanlarını her yerden kaldırmış ve Doğa ile Firaz sahnelerinde değişiklikler yapılacağı açıklanmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Revize edilen senaryoyla beraber Doğa ve Firaz aşkı başlamadan bitmiş oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin revize edilmiş yeni bölüm fragmanı:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
