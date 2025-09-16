onedio
Yeni Bağımlılığımız Hayırlı Olsun! Kıskanmak Dizisinin İlk Bölümüne Beğeni Dolu Yorumlar Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
16.09.2025 - 22:32

NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisi Kıskanmak, bugün görücüye çıktı. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı diziye sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar geldi.

NOW, Kıskanmak dizisiyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünde yer aldığı dizi, bu akşam seyircinin beğenisine sunuldu. Daha ilk sahneden enfes bir giriş yapan Kıskanmak'ın her sahnesi seyirciden beğeni dolu yorumlar aldı. Gelen yorumlardan bazılarını sizler için derledik.

İşte Kıskanmak dizisinin ilk bölümüne gelen yorumlardan bazıları:

twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

