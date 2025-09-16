onedio
Kocası Cinsel İlişki Esnasında Maç İzleyen Kadın, Derdini Esra Ezmeci'ye Açtı

Kocası Cinsel İlişki Esnasında Maç İzleyen Kadın, Derdini Esra Ezmeci'ye Açtı

16.09.2025 - 21:51

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci, bu defa cinsel ilişki esnasında bile maç izleyen kocasından şikayetçi olan bir takipçisinin derdine derman oldu.

Klinik psikolog Esra Ezmeci'yi artık tanımayanımız yok.

Klinik psikolog Esra Ezmeci'yi artık tanımayanımız yok.

Sosyal medya hesabından kadın-erkek ilişkileri hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ezmeci, bir yandan Beyaz TV'deki programıyla gündeme geliyor. Ezmeci'ye takipçilerinden sık sık farklı sorular gelirken bu defa kocası cinsellik esnasında bile maç izleyen bir kadından gelen şikayete yanıt verdi.

