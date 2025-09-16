onedio
Doğa ve Firaz Aşkı Tepki Çekmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Senaryosu Yeniden Yazıldı

Doğa ve Firaz Aşkı Tepki Çekmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Senaryosu Yeniden Yazıldı

16.09.2025 - 23:03

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu seyirciyi resmen dumur etmişti. Sevilen dizinin 4. sezonunda Doğa ve Firaz aşkıyla karşı karşıya kalmıştık. RTÜK'ün soruşturma başlattığı Şerbo'nun senaryoda geri adım atacağı konuşulurken Birsen Altuntaş, senaryonun tekrardan yazıldığını açıkladı.

Show TV ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla öyle bir gündem oldu ki günlerdir Şerbo konuşuyoruz.

Biz Mustafa'nın ailede yarattığı kaosun ne gibi sonuçlar doğurduğunu merak ederken bambaşka bir Şerbo'yla karşılaştık. Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadığı bir hikayeyle seyirciyi resmen dumur eden canımız dizimiz, bunca zamandır aşırıya kaçan pek çok hikayeyi ele alsa da bu defa yoğun tepkiyle karşılaştı.

RTÜK'ün soruşturma başlattığı Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından jet hızında bir yanıt gelirken yeni bölüm fragmanı her yerden kaldırıldı. 105. bölüm fragmanının nasıl bir hikayeyle yayınlanacağı merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Birsen Altuntaş, X hesabından Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun yeniden yazıldığını açıkladı.

Altuntaş, tepkilere neden olan Doğa - Firaz aksıyla ilgili yeni sahneler yazıldığını belirtip beklenen fragmanın yetişmediğinin altını çizdi.

Birsen Altuntaş, "Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yayınlanacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün planlandığı gibi 19 Eylül Cuma günü ekrana geleceğini açıkladı.

