Doğa ve Firaz Aşkı Tepki Çekmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Senaryosu Yeniden Yazıldı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu seyirciyi resmen dumur etmişti. Sevilen dizinin 4. sezonunda Doğa ve Firaz aşkıyla karşı karşıya kalmıştık. RTÜK'ün soruşturma başlattığı Şerbo'nun senaryoda geri adım atacağı konuşulurken Birsen Altuntaş, senaryonun tekrardan yazıldığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla öyle bir gündem oldu ki günlerdir Şerbo konuşuyoruz.
Birsen Altuntaş, X hesabından Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun yeniden yazıldığını açıkladı.
Birsen Altuntaş, "Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yayınlanacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
Şu yeni gelen, balkonda pipi gösteren karaktere de bi' el atın. Herkes çok şikayetçi..😁
Swinger şerbeti