Doğa ve Firaz Aşkı Tepki Çekmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Senaryosu Yeniden Yazıldı

Biz Mustafa'nın ailede yarattığı kaosun ne gibi sonuçlar doğurduğunu merak ederken bambaşka bir Şerbo'yla karşılaştık. Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadığı bir hikayeyle seyirciyi resmen dumur eden canımız dizimiz, bunca zamandır aşırıya kaçan pek çok hikayeyi ele alsa da bu defa yoğun tepkiyle karşılaştı.

RTÜK'ün soruşturma başlattığı Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından jet hızında bir yanıt gelirken yeni bölüm fragmanı her yerden kaldırıldı. 105. bölüm fragmanının nasıl bir hikayeyle yayınlanacağı merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.