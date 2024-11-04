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Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Pek Bi' Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Pek Bi' Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 23:13

Dövme her ne kadar bazılarımız için sanat anlamına gelse de bazı kişilerin sahip olduğu dövmeler adeta göz kanatıyor. Hazırsanız, işte görüp görebileceğiniz en kötü 15 dövme!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
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1. İlk olarak bu dövmelerle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmelerle başlayalım isterseniz...

2. "Küçükken yaptığım kara kalem çalışmalarına benziyor"

2. "Küçükken yaptığım kara kalem çalışmalarına benziyor"

3. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

3. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

4. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

4. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

5. 👇

5. 👇
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6. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

6. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

7. "Bakarken gözüm yoruldu"

7. "Bakarken gözüm yoruldu"

8. "Korkuyorum"

8. "Korkuyorum"

9. 👇

9. 👇

10. "Arkadaşımın düğün için yaptırdığı dövme"

10. "Arkadaşımın düğün için yaptırdığı dövme"
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11. "Bizim ördek sevgisi"

11. "Bizim ördek sevgisi"

12. Nasıl yani?

12. Nasıl yani?

13. Buram buram sanat (!) kokuyor...

13. Buram buram sanat (!) kokuyor...

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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