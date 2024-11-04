Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Pek Bi' Acayip Kişiler
Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Pek Bi' Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Dövme her ne kadar bazılarımız için sanat anlamına gelse de bazı kişilerin sahip olduğu dövmeler adeta göz kanatıyor. Hazırsanız, işte görüp görebileceğiniz en kötü 15 dövme!
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1. İlk olarak bu dövmelerle başlayalım isterseniz...
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2. "Küçükken yaptığım kara kalem çalışmalarına benziyor"
3. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"
4. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
5. 👇
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6. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"
7. "Bakarken gözüm yoruldu"
8. "Korkuyorum"
9. 👇
10. "Arkadaşımın düğün için yaptırdığı dövme"
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11. "Bizim ördek sevgisi"
12. Nasıl yani?
13. Buram buram sanat (!) kokuyor...
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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