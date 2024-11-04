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Akıl Tutulması Yaşayarak Pişman Oldukları Şeyleri Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

Akıl Tutulması Yaşayarak Pişman Oldukları Şeyleri Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 22:50

Zaman zaman akıl tutulması yaşayarak yaptığımız bazı şeylerden pişmanlık duyabiliriz. Öyle olacak ki, Twitter'daki kullanıcılar da akıl tutulması yaşadıkları birbirinden ilginç anları anlattı.

Beraber göz atalım👇

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Bir kullanıcı, bu gönderiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Diğer kullanıcılar da akıl tutulması yaşadıkları anları böyle anlattılar👇

Diğer kullanıcılar da akıl tutulması yaşadıkları anları böyle anlattılar👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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