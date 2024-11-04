Akıl Tutulması Yaşayarak Pişman Oldukları Şeyleri Anlatarak Güldüren Kullanıcılar
Akıl Tutulması Yaşayarak Pişman Oldukları Şeyleri Anlatarak Güldüren Kullanıcılar
Zaman zaman akıl tutulması yaşayarak yaptığımız bazı şeylerden pişmanlık duyabiliriz. Öyle olacak ki, Twitter'daki kullanıcılar da akıl tutulması yaşadıkları birbirinden ilginç anları anlattı.
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Diğer kullanıcılar da akıl tutulması yaşadıkları anları böyle anlattılar👇
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