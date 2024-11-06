Tarım ve Orman Bakanlığı Paylaştı: Aynada Kendisini Gören Ayının Tepkisi Gündem Oldu

Bartın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından ormana yerleştirilen aynayla karşılaşan ayının korktuğu anlar fotokapana yansıdı. Aynada kendisini gördükçe kaçan ayının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Bartın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri oranlık alana ayna koyarak vahşi hayvanların tepkisini ölçmek istedi.
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Ormanlık alandaki aynada kendisini gören ayının merak ve korku dolu anları fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı o anları "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" notuyla paylaştı.
İşte o görüntüler; 🎥
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