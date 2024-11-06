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ABD Seçimlerini Donald Trump Kazandı: İslam Memiş Hemen Yapılması Gereken Yatırımları Duyurdu

ABD Seçimlerini Donald Trump Kazandı: İslam Memiş Hemen Yapılması Gereken Yatırımları Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2024 - 13:04

ABD seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından dolar, altın ve Bitcoin’de hareketlilik arttı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Trump’ın zaferinin ardından yatırıma dair atılması gereken adımları paylaştı. Öte yandan Memiş, ‘hemen alacağı’ yatırım araçlarını da takipçileriyle paylaştı.

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ABD seçimlerinin kazananı Cumhuriyetçi aday Donald Trump oldu. Rakibi Kamala Harris karşısında kazanan Trump, zafer konuşması da yaparak galibiyetini ilan etti.

ABD seçimlerinin kazananı Cumhuriyetçi aday Donald Trump oldu. Rakibi Kamala Harris karşısında kazanan Trump, zafer konuşması da yaparak galibiyetini ilan etti.

ABD seçimleri piyasaları da etkiledi. Dolarda, Bitcoin'de zirveler görüldü. Piyasalar şimdi önümüzdeki günlerde hareketliliğin nereye doğru evrileceğini merak ediyor.

ABD seçimleri piyasaları da etkiledi. Dolarda, Bitcoin'de zirveler görüldü. Piyasalar şimdi önümüzdeki günlerde hareketliliğin nereye doğru evrileceğini merak ediyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabı X’ten seçimlerin ardından yatırımcıların atması gereken adımları anlattı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabı X’ten seçimlerin ardından yatırımcıların atması gereken adımları anlattı.

Gram altında yıl sonu beklentisinin 3 bin 350-3 bin 380 TL arasında olduğunu söyleyen Memiş, 2025’te ise 4 bin-4 bin 500 lira beklentisi olduğunu dile getirdi.

Gram altında yıl sonu beklentisinin 3 bin 350-3 bin 380 TL arasında olduğunu söyleyen Memiş, 2025’te ise 4 bin-4 bin 500 lira beklentisi olduğunu dile getirdi.

Memiş, ABD seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hemen alacağı yatırım araçlarını da takipçileriyle paylaştı👇🏻

Memiş, ABD seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hemen alacağı yatırım araçlarını da takipçileriyle paylaştı👇🏻

'Hemen alacaklarım:

- Bist100

- Euro

- Gümüş

Almak için bekleyeceklerim:

- Dolar ve türevleri

- Altın ons ve gram

- Bitcoin'

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Trump'ın kazanmasının ardından Bitcoin 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. İslam Memiş, "Bitcoin ile ne alırdım?" sorusuna ise "Euro ve gümüş" yanıtını verdi.

Trump'ın kazanmasının ardından Bitcoin 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. İslam Memiş, "Bitcoin ile ne alırdım?" sorusuna ise "Euro ve gümüş" yanıtını verdi.

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