ABD Seçimlerini Donald Trump Kazandı: İslam Memiş Hemen Yapılması Gereken Yatırımları Duyurdu

ABD seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından dolar, altın ve Bitcoin’de hareketlilik arttı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Trump’ın zaferinin ardından yatırıma dair atılması gereken adımları paylaştı. Öte yandan Memiş, ‘hemen alacağı’ yatırım araçlarını da takipçileriyle paylaştı.