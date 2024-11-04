Memur ve Emekli Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon Verileri Açıklandı Hesaplar Baştan Yapıldı! İşte Yeni Maaşlar
Memur ve Emekli Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon Verileri Açıklandı Hesaplar Baştan Yapıldı! İşte Yeni Maaşlar
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TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerine göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2.88 arttı.
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Bir önceki ay yıllık enflasyon verisi yüzde 49.38 olarak açıklanırken son verilere göre yıllık beklenti yüzde 48.58 oldu.
Dördüncü verinin de gelmesinin ardından milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zammına dair tahminler güçlendi.
Emekli ve memurun alacağı zam 6 aylık enflasyon verisine göre belli oluyor. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.32; ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47; eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak açıklanmıştı.
Ekim ayında enflasyonun yüzde 2.88 olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık dönemde alacakları zam farkı belli olmuş oldu.
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Dört aylık verilere göre emekliler yüzde 12.1 oranında zam alacak.
6 aylık enflasyonun 4 aylık verileri dikkate alındığında emekliler yaklaşık yüzde 12.1’lik zammı hak etti.
Öte yandan memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 10’luk zam almıştı. Ocak ayında ise bu oranı aşan enflasyon farkı almaları bekleniyor. Son olarak bu oranlara bir de yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılacak.
Emekli zammı için geriye sadece iki veri kaldı. Orta Vadeli Program’ın yıl sonu tahminine göre enflasyon yüzde 41.5 olacak.
Ekonomistlerin beklenti anketine göre ise yıl sonu enflasyon tahmini yaklaşık yüzde 45.2.
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4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?
4 aylık zam oranı ile memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak?
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