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Memur ve Emekli Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon Verileri Açıklandı Hesaplar Baştan Yapıldı! İşte Yeni Maaşlar

Memur ve Emekli Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon Verileri Açıklandı Hesaplar Baştan Yapıldı! İşte Yeni Maaşlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.11.2024 - 12:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48.58 olurken aylık yüzde 2.88 arttı. Bu verilerle memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranları da belli oldu. İşte TÜİK’in verilerinin ardından yeni maaş tahminleri.

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TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerine göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2.88 arttı.

TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerine göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2.88 arttı.

Bir önceki ay yıllık enflasyon verisi yüzde 49.38 olarak açıklanırken son verilere göre yıllık beklenti yüzde 48.58 oldu.

Bir önceki ay yıllık enflasyon verisi yüzde 49.38 olarak açıklanırken son verilere göre yıllık beklenti yüzde 48.58 oldu.

Dördüncü verinin de gelmesinin ardından milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zammına dair tahminler güçlendi.

Dördüncü verinin de gelmesinin ardından milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zammına dair tahminler güçlendi.

Emekli ve memurun alacağı zam 6 aylık enflasyon verisine göre belli oluyor. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.32; ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47; eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak açıklanmıştı.

Emekli ve memurun alacağı zam 6 aylık enflasyon verisine göre belli oluyor. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.32; ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47; eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak açıklanmıştı.

Ekim ayında enflasyonun yüzde 2.88 olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık dönemde alacakları zam farkı belli olmuş oldu.

Ekim ayında enflasyonun yüzde 2.88 olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık dönemde alacakları zam farkı belli olmuş oldu.
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Dört aylık verilere göre emekliler yüzde 12.1 oranında zam alacak.

Dört aylık verilere göre emekliler yüzde 12.1 oranında zam alacak.

6 aylık enflasyonun 4 aylık verileri dikkate alındığında emekliler yaklaşık yüzde 12.1’lik zammı hak etti.

6 aylık enflasyonun 4 aylık verileri dikkate alındığında emekliler yaklaşık yüzde 12.1’lik zammı hak etti.

Öte yandan memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 10’luk zam almıştı. Ocak ayında ise bu oranı aşan enflasyon farkı almaları bekleniyor. Son olarak bu oranlara bir de yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılacak.

Öte yandan memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 10’luk zam almıştı. Ocak ayında ise bu oranı aşan enflasyon farkı almaları bekleniyor. Son olarak bu oranlara bir de yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılacak.

Emekli zammı için geriye sadece iki veri kaldı. Orta Vadeli Program’ın yıl sonu tahminine göre enflasyon yüzde 41.5 olacak.

Emekli zammı için geriye sadece iki veri kaldı. Orta Vadeli Program’ın yıl sonu tahminine göre enflasyon yüzde 41.5 olacak.

Ekonomistlerin beklenti anketine göre ise yıl sonu enflasyon tahmini yaklaşık yüzde 45.2.

Ekonomistlerin beklenti anketine göre ise yıl sonu enflasyon tahmini yaklaşık yüzde 45.2.
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4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Türkiye gazetesinden Çağla Çağlar’ın derlemesine göre yeni maaşlar şöyle:

  • Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL - 14.226,02 TL

  • Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL - 11.305,73 TL

  • SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL - 15.887,87 TL

  • SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL – 9.848,95 TL

4 aylık zam oranı ile memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

4 aylık zam oranı ile memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

  • En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL / 18.991,12 TL

  • En düşük memur maaşı: 39.205 TL / 42.337,48 TL

  • Bekar memur maaş: 36.236 TL / 39.131,26 TL

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