YDO Yüzde 44! 2025'te Uygulanacak Telefon Kayıt Ücreti, Pasaport Harcı ve Trafik Cezaları Belli Oldu

TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2025 yılında uygulanacak YDO da ortaya çıktı. Yurt dışı telefon harcı 45 bin 614 TL’ye ulaşacak. En düşük trafik cezası 2 bin 167 lira olacak. 10 yıllık pasaport harcı ise 7 bin 833 liradan 11 bin 274 liraya çıkacak.