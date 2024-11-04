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YDO Yüzde 44! 2025'te Uygulanacak Telefon Kayıt Ücreti, Pasaport Harcı ve Trafik Cezaları Belli Oldu

YDO Yüzde 44! 2025'te Uygulanacak Telefon Kayıt Ücreti, Pasaport Harcı ve Trafik Cezaları Belli Oldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
04.11.2024 - 10:47 Son Güncelleme: 04.11.2024 - 11:07

TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2025 yılında uygulanacak YDO da ortaya çıktı. Yurt dışı telefon harcı 45 bin 614 TL’ye ulaşacak. En düşük trafik cezası 2 bin 167 lira olacak. 10 yıllık pasaport harcı ise 7 bin 833 liradan 11 bin 274 liraya çıkacak.

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Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon da yüzde 48,58 olarak kaydedildi.

Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon da yüzde 48,58 olarak kaydedildi.

Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte 2025’te uygulanaca yeniden değerleme oranı (YDO) da belli oldu. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2025 harç ve cezalar yüzde 43,93 olarak artacak.

Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte 2025’te uygulanaca yeniden değerleme oranı (YDO) da belli oldu. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2025 harç ve cezalar yüzde 43,93 olarak artacak.

1 Ocak 2025’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liradan, 2167 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın cezası da 2167 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 6 bin 439 liradan 9 bin 267 liraya yükselecek. Seyir esnasında cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1516 liradan 2167 liraya çıkacak.

1 Ocak 2025’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liradan, 2167 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın cezası da 2167 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 6 bin 439 liradan 9 bin 267 liraya yükselecek. Seyir esnasında cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1516 liradan 2167 liraya çıkacak.

2025'te yurt dışından getirilen telefon harcı (IMEİ kayıt ücreti) ise 31 bin 692 liradan, 45 bin 614 liraya yükselicek. 10 yıllık pasaport harcı ise 7 bin 833 liradan 11 bin 274 liraya çıkacak.

2025'te yurt dışından getirilen telefon harcı (IMEİ kayıt ücreti) ise 31 bin 692 liradan, 45 bin 614 liraya yükselicek. 10 yıllık pasaport harcı ise 7 bin 833 liradan 11 bin 274 liraya çıkacak.

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL

2025: 720 TL 

MTV ücreti

2024 en düşük MTV: 3.359 TL

2025 en düşük MTV: 4.834 TL

Pasaportta diğer ücretler

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

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c.ysfalbs

yıllardır uyanmadı daha da uyanmaz bu millet gittiği yere kadar gider bu işler bakalım sonumuz ne olacak... biz normal insanlar kafayı yemeden durabilirsek tabi

pinko

Şu an tek yaptığım akıl sağlığımı korumaya çalışmak zaten.

gnyy

Bence bunlar deney yapıyor. Halk Nereye kadar dayanacak diye

Friedrich Nietzsche

Böyle halk olduğu sürece süpürge tohumuyla beslenir ama başına sıçırtmaktan vazgeçmez.

E S

vergiye gelince %50 zammmmcık