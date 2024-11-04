Koltuğunu Yine Kayyuma Devreden DEM Partili Ahmet Türk'ten Açıklama: "Rekorlar Kitabına Girdim Herhalde"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yerine bir kez daha kayyum atanması sonrası yaptığı açıklamadı, 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde. 3'üncü kez kayyum atanıyor bana. Bazı yerlerde yaptıkları görüşmelerde istedikleri sonucu alamadılar diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.