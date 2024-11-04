Koltuğunu Yine Kayyuma Devreden DEM Partili Ahmet Türk'ten Açıklama: "Rekorlar Kitabına Girdim Herhalde"
Koltuğunu Yine Kayyuma Devreden DEM Partili Ahmet Türk'ten Açıklama: "Rekorlar Kitabına Girdim Herhalde"
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yerine bir kez daha kayyum atanması sonrası yaptığı açıklamadı, 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde. 3'üncü kez kayyum atanıyor bana. Bazı yerlerde yaptıkları görüşmelerde istedikleri sonucu alamadılar diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediyeye atanan kayyuma ilişkin tartışmalar devam ederken bu sabah DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de kayyum atandı.
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İçişleri Bakanlığı, belediye başkanları hakkındaki devam eden terör soruşturmalarını kayyum atama gerekçesi olarak açıkladı. Karar sonrası ilk tepki de DEM Parti'nin deneyimli siyasetçisi Ahmet Türk'ten geldi.
2014, 2019 ve 2024 seçimlerini kazanarak elde ettiği Mardin Belediye Başkanlığı'nı bir kez daha kayyuma devreden Türk, "Guinness Rekorlar Kitabı'nda girdim herhalde. 3'üncü kez kayyum atanıyor bana" ifadelerini kullandı.
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