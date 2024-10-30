Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çözüm Süreci Açıklaması: "Devlet Bey'in Çağrısı Tarihi Bir Fırsat"

'Ben inanıyorum ki bu topraklarda yaşayan hiçkimsenin cumhuriyetle bir sorunu yoktur.

Hak ve özgürlükleri genişletme konusunda en tarihi adımları biz attık. Bunu yaparken dedik ki terörü kurutacağız, kardeşliği artıracağız.

Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa yaptık.

Çok bedel ödedik, çok ihanet gördük. Ancak umudumuzu kaybetmedik. Kardeşlik hukukundan asla ve asla ayrılmadık.'