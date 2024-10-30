Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çözüm Süreci Açıklaması: "Devlet Bey'in Çağrısı Tarihi Bir Fırsat"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çözüm Süreci Açıklaması: "Devlet Bey'in Çağrısı Tarihi Bir Fırsat"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının büyük bölümünde Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaptı. Erdoğan, Öcalan'a çağrı yapan MHP lideri Bahçeli'ye şükranlarını sunurken, çözüm süreci ile ilgili destek açıklamaları yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de tebrik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle: 👇
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"Bu Cumhuriyet Türk’ün olduğu kadar Kürt'ün de Cumhuriyetidir. Arapın, Lazın vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyetidir. Kronik sorunları çözmek, kardeşliği pekiştirmek için önümüze tarihi bir imkan çıkmıştır."
"Devlet Bey'e bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çağrısı tarihi bir fırsat. Devlet Bey, milliyetçiliğin ne anlama geldiğini en saf şekilde ifade etmiş, cesur çıkışlarıyla tarihe istikamet çizmiştir. Bu süreçte ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tutumu nedeniyle tebrik ederim. Doğru yerde yer alacağına yürekten inanmak istiyorum."
"Her zaman kalbimizle dedik, Kürt Türksüz, Türk Kürtsüz yaşayamaz. Elimi sımsıkı tut Kürt kardeşim. Gel yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım.Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk Türk değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir." "
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta salı günü partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yapmıştı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirmişti.
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