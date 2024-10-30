Abdullah Öcalan Detayı Dikkat Çekti: Başsavcılıktan Gözaltına Alınan Esenyurt Belediye Başkanı İçin Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticisi Remzi Kartal ile görüşme detayları dikkat çekti.

Özer'in yaklaşık 10 yıllık süreçte Kartal'la 14 görüşme yaptığı ve Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedildi.