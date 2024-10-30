Abdullah Öcalan Detayı Dikkat Çekti: Başsavcılıktan Gözaltına Alınan Esenyurt Belediye Başkanı İçin Açıklama
Abdullah Öcalan Detayı Dikkat Çekti: Başsavcılıktan Gözaltına Alınan Esenyurt Belediye Başkanı İçin Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticisi Remzi Kartal ile görüşme detayları dikkat çekti.
Özer'in yaklaşık 10 yıllık süreçte Kartal'la 14 görüşme yaptığı ve Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedildi.
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İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan bu sabah gözaltına alındı.
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Özer'in evi, iş yeri ve aracındaki aramalar yapıldı. CHP ve DEM Parti cephesinden ise söz konusu gözaltıya büyük tepki geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticisi Remzi Kartal ile görüşme detayları dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedildi.
Özer'in yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlendi.
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