Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İspanya'da Büyük Sel Felaketi: 51 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya'da Büyük Sel Felaketi: 51 Kişi Hayatını Kaybetti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 11:45 Son Güncelleme: 30.10.2024 - 12:01

İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle can kayıpları artıyor. Ülkenin doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin sözcüsü, 51 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Reuters'ın aktardığına göre, İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış tam anlamıyla bir felakete yol açtı.

Reuters'ın aktardığına göre, İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış tam anlamıyla bir felakete yol açtı.

Ülkenin doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin sözcüsü, 51 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin sözcüsü, 51 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Resmi raporlara göre, Turís ve Utiel gibi bölgeler metrekareye yaklaşık 200 litre yağmur alırken, güney ve doğudaki birçok yerleşim yerinde sadece salı günü 100 litrenin üzerinde yağış görüldü.

Resmi raporlara göre, Turís ve Utiel gibi bölgeler metrekareye yaklaşık 200 litre yağmur alırken, güney ve doğudaki birçok yerleşim yerinde sadece salı günü 100 litrenin üzerinde yağış görüldü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: 👇

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: 👇

'Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. 

Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor.

 Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın