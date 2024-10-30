İspanya'da Büyük Sel Felaketi: 51 Kişi Hayatını Kaybetti
İspanya'da Büyük Sel Felaketi: 51 Kişi Hayatını Kaybetti
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Reuters'ın aktardığına göre, İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış tam anlamıyla bir felakete yol açtı.
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Ülkenin doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin sözcüsü, 51 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Resmi raporlara göre, Turís ve Utiel gibi bölgeler metrekareye yaklaşık 200 litre yağmur alırken, güney ve doğudaki birçok yerleşim yerinde sadece salı günü 100 litrenin üzerinde yağış görüldü.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: 👇
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