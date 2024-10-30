İspanya'da Büyük Sel Felaketi: 51 Kişi Hayatını Kaybetti

'Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum.

Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor.

Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım.'