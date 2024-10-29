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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan Çağrısıyla İlgili Açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan Çağrısıyla İlgili Açıklama!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 19:44 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 20:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla ilgili 'Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında, önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz... Terörün olmadığı bir ülke hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bunun önüne ancak iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz' dedi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle 👇

"İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onlar besleyen şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır... Yeniden güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak bu mücadeleyi de başarıya ulaştıracağız."

"İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onlar besleyen şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır... Yeniden güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak bu mücadeleyi de başarıya ulaştıracağız."

'Cumhuriyetimizi kurduktan sonra devletimizin sınırları içerisindeki her bir insanı adil ve eşit kabul etme sürecimiz biraz sancılı geçmiş olabilir. Ama nihayetinde bunu başardığımızı düşünüyorum. 

Mücadele kimse arkadaşına Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sunni mi diye sormadı. Hep bu ruhla düşmanı mağlup ettik. 

Yeniden güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak bu mücadeleyi de başarıya ulaştıracağız.'

"Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında, önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz..."

"Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında, önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz..."

MHP lideri Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yapmıştı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yapmıştı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirmişti.
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valla farketmiyo

alan razı veren razı!

yasinkursun01

vatan uğruna şehit edilen askerlerimize yazık