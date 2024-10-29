Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan Çağrısıyla İlgili Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan Çağrısıyla İlgili Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla ilgili 'Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında, önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz... Terörün olmadığı bir ülke hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bunun önüne ancak iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz' dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle 👇
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"İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onlar besleyen şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır... Yeniden güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak bu mücadeleyi de başarıya ulaştıracağız."
"Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında, önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz..."
MHP lideri Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yapmıştı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirmişti.
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