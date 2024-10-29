Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan Çağrısıyla İlgili Açıklama!

'Cumhuriyetimizi kurduktan sonra devletimizin sınırları içerisindeki her bir insanı adil ve eşit kabul etme sürecimiz biraz sancılı geçmiş olabilir. Ama nihayetinde bunu başardığımızı düşünüyorum.

Mücadele kimse arkadaşına Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sunni mi diye sormadı. Hep bu ruhla düşmanı mağlup ettik.

Yeniden güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak bu mücadeleyi de başarıya ulaştıracağız.'