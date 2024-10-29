"Kayıp Şahısları Bulan Hoca Var" Demişler: Narin'i Arayan Jandarma Üfürükçüye Gitmiş!
"Kayıp Şahısları Bulan Hoca Var" Demişler: Narin'i Arayan Jandarma Üfürükçüye Gitmiş!
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında oldukça ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Narin'in ailesi, jandarmayı yanıltmak amacıyla arama personelini kayıp şahısları bulduğu iddia edilen bir üfürükçüye götürdü.
Kaynak: DW Türkçe
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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.
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Cinayetle ilgili şu ana kadar 12 kişi tutuklandı ancak halen somut bir itiraf alınabilmiş değil. Türkiye'nin konuştuğu cinayette ilk duruşma ise İlk duruşma 7 Kasım'da görülecek.
DW Türkçe'de yer alan habere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerinin Narin’in kaybolmasının 7’nci gününde yerini tespit etmek için "üfürükçüye" gittiği ortaya çıktı. 2 JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucu başı tutanak da tuttu.
Dava dosyasına giren belgede JASAT görevlisi olayı şöyle anlattı: "Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin’in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin’in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım."
Narin’in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve ‘üfürükçü’de M.G’nin sayıkladığı adresi söyledi. Personel söz konusu adrese yönelirken arama çalışmalarında bir şey çıkmadı. Uzmanlar amcanın jandarmayı yanıltmak için böyle bir plana başvurduğu ihtimali üzerinde duruyor.
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