"Kayıp Şahısları Bulan Hoca Var" Demişler: Narin'i Arayan Jandarma Üfürükçüye Gitmiş!

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında oldukça ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Narin'in ailesi, jandarmayı yanıltmak amacıyla arama personelini kayıp şahısları bulduğu iddia edilen bir üfürükçüye götürdü.

Kaynak: DW Türkçe