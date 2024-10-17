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Cansız Bedeni Bulunan Rojin Kabaiş'in Ölmeden Önce Yaptığı Google Aramaları Ortaya Çıktı!

Cansız Bedeni Bulunan Rojin Kabaiş'in Ölmeden Önce Yaptığı Google Aramaları Ortaya Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 10:54

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in telefonunda yapılan incelemeden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Genç kızın ölmeden önce internetten 'Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?' aramalarını yaptığı belirlendi.

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Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten önceki gün acı haber gelmişti. Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde cansız halde bulunmuştu.

Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten önceki gün acı haber gelmişti. Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde cansız halde bulunmuştu.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, dün Diyarbakır'da gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, dün Diyarbakır'da gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporuna ilişkin edinilen bilgiye göre, ceset uzun süre suda kaldığı için erime ve sabunlaşma oluştu ve bu nedenle yüzü tanınamaz hale geldi.

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporuna ilişkin edinilen bilgiye göre, ceset uzun süre suda kaldığı için erime ve sabunlaşma oluştu ve bu nedenle yüzü tanınamaz hale geldi.

Kabaiş'in sırtında ve dizinin arkasında darp izleri tespit edildi. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğu, suda mı yoksa karada mı meydana geldiği detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak. 

Otopsi işlemleri sırasında, Kabaiş'in bedeninden alınan 100'den fazla numunenin bir kısmının Van Adli Tıp Kurumu'nda, bir kısmının ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleneceği öğrenildi.

Olayın yankıları sürerken Rojin Kabaiş'in telefonunda yapılan incelemeden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Genç kızın ölümünde önce internetten "Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?" aramalarını yaptığı belirlendi.

Olayın yankıları sürerken Rojin Kabaiş'in telefonunda yapılan incelemeden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Genç kızın ölümünde önce internetten "Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?" aramalarını yaptığı belirlendi.

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş dün cenaze sonrası "Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka" diyerek yetkililere seslendi. Baba Kabaiş'in açıklamaları şöyleydi: 👇

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş dün cenaze sonrası "Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka" diyerek yetkililere seslendi. Baba Kabaiş'in açıklamaları şöyleydi: 👇

“Zararsız küçücük Rojin’den ne istediler? Rojin’in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar? 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu.'

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"Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka bir şey yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?”

"Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka bir şey yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?”

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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