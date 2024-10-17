Cansız Bedeni Bulunan Rojin Kabaiş'in Ölmeden Önce Yaptığı Google Aramaları Ortaya Çıktı!

Kabaiş'in sırtında ve dizinin arkasında darp izleri tespit edildi. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğu, suda mı yoksa karada mı meydana geldiği detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak.

Otopsi işlemleri sırasında, Kabaiş'in bedeninden alınan 100'den fazla numunenin bir kısmının Van Adli Tıp Kurumu'nda, bir kısmının ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleneceği öğrenildi.