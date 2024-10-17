Cansız Bedeni Bulunan Rojin Kabaiş'in Ölmeden Önce Yaptığı Google Aramaları Ortaya Çıktı!
Cansız Bedeni Bulunan Rojin Kabaiş'in Ölmeden Önce Yaptığı Google Aramaları Ortaya Çıktı!
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in telefonunda yapılan incelemeden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Genç kızın ölmeden önce internetten 'Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?' aramalarını yaptığı belirlendi.
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Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten önceki gün acı haber gelmişti. Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde cansız halde bulunmuştu.
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Rojin Kabaiş'in cenazesi, dün Diyarbakır'da gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporuna ilişkin edinilen bilgiye göre, ceset uzun süre suda kaldığı için erime ve sabunlaşma oluştu ve bu nedenle yüzü tanınamaz hale geldi.
Olayın yankıları sürerken Rojin Kabaiş'in telefonunda yapılan incelemeden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Genç kızın ölümünde önce internetten "Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?" aramalarını yaptığı belirlendi.
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş dün cenaze sonrası "Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka" diyerek yetkililere seslendi. Baba Kabaiş'in açıklamaları şöyleydi: 👇
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"Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka bir şey yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?”
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