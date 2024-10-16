18 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulanan Rojin Kabaiş'in Babası Konuştu: "Birileri Mutlaka Bir Şey Yapmış"
18 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulanan Rojin Kabaiş'in Babası Konuştu: "Birileri Mutlaka Bir Şey Yapmış"
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cenazesi bugün Diyarbakır’da toprağa verildi. Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının tek başına o kadar uzak mesafeye gitmeyeceğini belirterek, 'Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka' ifadelerini kullandı.
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Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten dün acı haber gelmişti. Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde cansız halde bulunmuştu.
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Rojin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki 7 saatlik otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Rojin, bugün Diyarbakır'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, "Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka" diyerek yetkililere seslendi. Baba Kabaiş'in açıklamaları şöyle: 👇
“Zararsız küçücük Rojin’den ne istediler? Rojin’in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar? 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu."
"Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka bir şey yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?”
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Rojin’in ağabeyi Servet Kabiş ise kardeşinin sudan korktuğunu belirterek “Kardeşimi öldürdüler” ifadelerini kullandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı KYK yurdunda akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
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