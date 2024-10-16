18 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulanan Rojin Kabaiş'in Babası Konuştu: "Birileri Mutlaka Bir Şey Yapmış"

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cenazesi bugün Diyarbakır’da toprağa verildi. Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının tek başına o kadar uzak mesafeye gitmeyeceğini belirterek, 'Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka' ifadelerini kullandı.