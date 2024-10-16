Domuz Eti Haberleriyle Zor Duruma Düşen Köfteci Yusuf'ta Rüzgar Tersine Dönüyor!
Domuz Eti Haberleriyle Zor Duruma Düşen Köfteci Yusuf'ta Rüzgar Tersine Dönüyor!
Köfte ve dönerinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'ta rüzgar tersine dönmüş gözüküyor. Türkiye genelinde 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta müşteri yoğunluğunun arttığı gözlemleniyor.
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Etlerinde domuz eti bulunduğu ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un adı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesine alınmıştı.
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T24 isimli haber sitesinin yayınladığı raporlara göre, Köfteci Yusuf'tan 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, iddialar sonrası videolu bir açıklama yaparak kendilerine 'kumpas' kurulmuş olabileceğini söylemişti.
Haberler sonrası bazı vatandaşların Köfteci Yusuf şubelerine giderek destek sloganları attığı görüldü 👇
Haberlere rağmen farklı illerden gelen görüntülerde Köfteci Yusuf'ta yoğunluklar olduğu da gözüküyor 👇
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Gazeteci Süha Çardaklı'nın Köfteci Yusuf'a gidip sıra beklediğini söylediği paylaşım ise 1 milyondan fazla görüntülenme almış durumda 👇
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Köfteci Yusuf tartışmalarına dahil olmuş ve "Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.
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