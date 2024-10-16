Domuz Eti Haberleriyle Zor Duruma Düşen Köfteci Yusuf'ta Rüzgar Tersine Dönüyor!

Akkaş söz konusu videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bu ülkede yabancı bir firma olsam veya siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı. Tuzak kuranların tuzaklarını Allah görüyordur.'