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Domuz Eti Haberleriyle Zor Duruma Düşen Köfteci Yusuf'ta Rüzgar Tersine Dönüyor!

Domuz Eti Haberleriyle Zor Duruma Düşen Köfteci Yusuf'ta Rüzgar Tersine Dönüyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 19:49

Köfte ve dönerinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'ta rüzgar tersine dönmüş gözüküyor. Türkiye genelinde 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta müşteri yoğunluğunun arttığı gözlemleniyor. 

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Etlerinde domuz eti bulunduğu ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un adı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesine alınmıştı.

Etlerinde domuz eti bulunduğu ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un adı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesine alınmıştı.

T24 isimli haber sitesinin yayınladığı raporlara göre, Köfteci Yusuf'tan 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.

T24 isimli haber sitesinin yayınladığı raporlara göre, Köfteci Yusuf'tan 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, iddialar sonrası videolu bir açıklama yaparak kendilerine 'kumpas' kurulmuş olabileceğini söylemişti.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, iddialar sonrası videolu bir açıklama yaparak kendilerine 'kumpas' kurulmuş olabileceğini söylemişti.

Akkaş söz konusu videoda şu ifadeleri kullanmıştı: 

'Bu ülkede yabancı bir firma olsam veya siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı. Tuzak kuranların tuzaklarını Allah görüyordur.'

Haberler sonrası bazı vatandaşların Köfteci Yusuf şubelerine giderek destek sloganları attığı görüldü 👇

Haberlere rağmen farklı illerden gelen görüntülerde Köfteci Yusuf'ta yoğunluklar olduğu da gözüküyor 👇

Haberlere rağmen farklı illerden gelen görüntülerde Köfteci Yusuf'ta yoğunluklar olduğu da gözüküyor 👇
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Gazeteci Süha Çardaklı'nın Köfteci Yusuf'a gidip sıra beklediğini söylediği paylaşım ise 1 milyondan fazla görüntülenme almış durumda 👇

Gazeteci Süha Çardaklı'nın Köfteci Yusuf'a gidip sıra beklediğini söylediği paylaşım ise 1 milyondan fazla görüntülenme almış durumda 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Köfteci Yusuf tartışmalarına dahil olmuş ve "Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Köfteci Yusuf tartışmalarına dahil olmuş ve "Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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