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Nobel Ödülü Kazanan Daron Acemoğlu'nun Dedesi, Ünlü Ayakkabı Markasının Kurucusu Çıktı!

Nobel Ödülü Kazanan Daron Acemoğlu'nun Dedesi, Ünlü Ayakkabı Markasının Kurucusu Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 16:38

Türkiye'ye üçüncü Nobel Ödülü'nü kazandıran dünyaca ünlü bilim insanımız Daron Acemoğlu'nun dedesi ünlü ayakkabı markası TOGO'nun kurcusu çıktı.  Dede Togo Acemyan 1940’larda da Ankara’da Türkiye’nin ilk modern ayakkabı fabrikasını açan isim. 

Kaynak: Dünya Gazetesi

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2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verilmişti.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verilmişti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Daron Acemoğlu’nun dedesi ise Türkiye'nin ünlü ayakkabı markalarından TOGO'nun kurucusu.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Daron Acemoğlu’nun dedesi ise Türkiye'nin ünlü ayakkabı markalarından TOGO'nun kurucusu.

Kaynak

Togo Acemyan 1937’te TOGO markasını kurdu ve deri ürünleri ile İtalya’dan ithal ettiği çanta ve valizleri İstanbul Beyoğlu’nda açtığı ilk mağazasında satmaya başladı.

Togo Acemyan 1937’te TOGO markasını kurdu ve deri ürünleri ile İtalya’dan ithal ettiği çanta ve valizleri İstanbul Beyoğlu’nda açtığı ilk mağazasında satmaya başladı.

TOGO İstanbul’da orta sınıfın rağbet gösterdiği bir mağaza haline gelirken, dede Acemyan 1940’larda da Ankara’da Türkiye’nin ilk modern ayakkabı fabrikasını açtı. Togo Acemyan, 1944’te ise firmayı Ankara’da Gülbahar markasıyla ayakkabı üreten Kuşgöz Ailesi’ne devretti.

TOGO İstanbul’da orta sınıfın rağbet gösterdiği bir mağaza haline gelirken, dede Acemyan 1940’larda da Ankara’da Türkiye’nin ilk modern ayakkabı fabrikasını açtı. Togo Acemyan, 1944’te ise firmayı Ankara’da Gülbahar markasıyla ayakkabı üreten Kuşgöz Ailesi’ne devretti.

Ermeni kökenli Türk ekonomist Daron Acemoğlu'nun kazandığı Nobel Ödülü ile birlikte Türkiye Nobel sayısını üçe çıkarmıştı.

Ermeni kökenli Türk ekonomist Daron Acemoğlu'nun kazandığı Nobel Ödülü ile birlikte Türkiye Nobel sayısını üçe çıkarmıştı.

Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olurken Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle kimya dalında Nobel Ödülü'ne ulaşmıştı.

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