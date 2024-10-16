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Liste Güncellendi: Bakanlık Gıdada Hile Yapan Yeni Markaları Açıkladı!

Liste Güncellendi: Bakanlık Gıdada Hile Yapan Yeni Markaları Açıkladı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 15:16

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi. Açıklanan yeni listede yer alan zeytinyağı ve bitkisel yağ markalarında, boya ve daha ucuz kalitede yağ karışımları olduğu gözlemlendi. 

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den itibaren açıklamaya başladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi gündemdeki yerini koruyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den itibaren açıklamaya başladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi gündemdeki yerini koruyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

Gıdada hile yapan firmaların ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı. Zeytinyağı ve bitkisel yağ markalarında, boya ve daha ucuz kalitede yağ karışımları olduğu gözlemlendi.

Gıdada hile yapan firmaların ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı. Zeytinyağı ve bitkisel yağ markalarında, boya ve daha ucuz kalitede yağ karışımları olduğu gözlemlendi.

Bakanlık listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde veriyor. İşte güncellenen listedeki yeni markalar 👇

Bakanlık listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde veriyor. İşte güncellenen listedeki yeni markalar 👇

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