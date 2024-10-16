Liste Güncellendi: Bakanlık Gıdada Hile Yapan Yeni Markaları Açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi. Açıklanan yeni listede yer alan zeytinyağı ve bitkisel yağ markalarında, boya ve daha ucuz kalitede yağ karışımları olduğu gözlemlendi.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı