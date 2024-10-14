Nobel Ligi: Daron Acemoğlu'nun Nobel Ödülüyle Türkiye'nin Yeni Sıralaması Belli Oldu!

Daron Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasıyla birlikte Türkiye'de yine büyük bir gurur yaşanıyor. Acemoğlu ile birlikte Türkiye toplamda 3'üncü Nobel ödülünü almış oldu. Böylece Türkiye 'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldi.

Kaynak: Habertürk