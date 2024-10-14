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Nobel Ligi: Daron Acemoğlu'nun Nobel Ödülüyle Türkiye'nin Yeni Sıralaması Belli Oldu!

Nobel Ligi: Daron Acemoğlu'nun Nobel Ödülüyle Türkiye'nin Yeni Sıralaması Belli Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.10.2024 - 14:05

Daron Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasıyla birlikte Türkiye'de yine büyük bir gurur yaşanıyor. Acemoğlu ile birlikte Türkiye toplamda 3'üncü Nobel ödülünü almış oldu.  Böylece Türkiye 'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldi.

Kaynak: Habertürk

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2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verildi.

2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verildi.

Acemoğlu ödülü, Simon Johnson ve James Robinson'la paylaştı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edillen Nobel'i Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edillen Nobel'i Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı.

Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olurken Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle kimya dalında Nobel Ödülü'ne ulaştı.

Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olurken Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle kimya dalında Nobel Ödülü'ne ulaştı.

Türkiye 3 Nobel ödülüyle 'Nobel liginde' 31. sıraya çıktı. 31. sırayı Beyaz Rusya, Hırvatistan, Litvanya, Meksika ve Yeni Zelanda ile paylaştık.

Türkiye 3 Nobel ödülüyle 'Nobel liginde' 31. sıraya çıktı. 31. sırayı Beyaz Rusya, Hırvatistan, Litvanya, Meksika ve Yeni Zelanda ile paylaştık.

Nobel Ligi'nde ilk 45 sıra şöyle oluştu 👇

Nobel Ligi'nde ilk 45 sıra şöyle oluştu 👇
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Ayşe

Ne büyük gurur, ülkemizden başarılı bir isim ödül alınca onur duyuyorum.

michael.elende

Çok sevindim. Bir azınlık insanı Türkiye adına Nobel aldı. Amma kapak olmuştur birilerine

Thistle

Şu kadar Ermeni'yi kestik diyen de ödül aldı, ülkenin imkanlarıyla eğitim alıp yetişen Ermeni kökenli vatandaş da. Bu ülkemizin eşitlik anlamında ne noktada ... Devamını Gör