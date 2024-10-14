Nobel Ligi: Daron Acemoğlu'nun Nobel Ödülüyle Türkiye'nin Yeni Sıralaması Belli Oldu!
Nobel Ligi: Daron Acemoğlu'nun Nobel Ödülüyle Türkiye'nin Yeni Sıralaması Belli Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edillen Nobel'i Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı.
Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olurken Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle kimya dalında Nobel Ödülü'ne ulaştı.
Türkiye 3 Nobel ödülüyle 'Nobel liginde' 31. sıraya çıktı. 31. sırayı Beyaz Rusya, Hırvatistan, Litvanya, Meksika ve Yeni Zelanda ile paylaştık.
Nobel Ligi'nde ilk 45 sıra şöyle oluştu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ne büyük gurur, ülkemizden başarılı bir isim ödül alınca onur duyuyorum.
Çok sevindim. Bir azınlık insanı Türkiye adına Nobel aldı. Amma kapak olmuştur birilerine
Şu kadar Ermeni'yi kestik diyen de ödül aldı, ülkenin imkanlarıyla eğitim alıp yetişen Ermeni kökenli vatandaş da. Bu ülkemizin eşitlik anlamında ne noktada ... Devamını Gör