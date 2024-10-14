Bakanlık Yine İfşa Etti: Çocukların Yediği Çikolata ve Şekerlemeden Cinsel Haplarda Kullanılan Madde Çıktı!
Bakanlık Yine İfşa Etti: Çocukların Yediği Çikolata ve Şekerlemeden Cinsel Haplarda Kullanılan Madde Çıktı!
Özellikle çocukların tercih ettiği çikolata ve şekerlemelerin de bulunduğu 17 farklı üründe, iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan 'Sildenafil' ve 'Tadalafil' tespit edildi.
Kaynak: Sabah Gazetesi - Ali Oktay
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'den bu yana taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınlıyor.
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Güncellenen listede yer alan 17 farklı üründe bu kez cinsel güç artırıcı ilaçlarda kullanılan etken maddelerin kullanıldığı ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu ürünlerde tespit edilen ilaç etken maddesinin satışı yasak olan 'sildenafil' ve 'tadalafil.'
'Sildenafil' ve 'tadalafil' tespit edilen gıdalar ise çocukların sıklıkla tercih ettiği çikolata, meyve suyu, bonbon şeker gibi ürünler.
Bu ürünlerin çoğunun ise İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehirlerdeki firmalarda üretildiği kaydedildi.
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Uzmanlar, tüketicilerin içtikleri ya da yedikleri herhangi bir şey sonradan baş ağrısı hissetmeleri durumunda, ürünün içinde bu tür ilaç etken maddelerin olabileceği konusunda uyarı yaptı.
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