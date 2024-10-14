Bakanlık Yine İfşa Etti: Çocukların Yediği Çikolata ve Şekerlemeden Cinsel Haplarda Kullanılan Madde Çıktı!

Özellikle çocukların tercih ettiği çikolata ve şekerlemelerin de bulunduğu 17 farklı üründe, iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan 'Sildenafil' ve 'Tadalafil' tespit edildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi - Ali Oktay