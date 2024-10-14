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Kışlıkları Çıkarma Vakti Geldi: Hava Sıcaklıkları Daha da Düşecek, 2 İl İçin Uyarı!

Kışlıkları Çıkarma Vakti Geldi: Hava Sıcaklıkları Daha da Düşecek, 2 İl İçin Uyarı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.10.2024 - 09:24

Türkiye'de artık sıcak havaların sonu göründü, kışlıkları çıkarma vakti geldi. Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de perşembeden itibaren soğuklar daha etkili olacak. Meteoroloji ayrıca Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı yaptı. 

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İstanbul da haftaya parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Çarşamba günü ise aralıklı yağmur var. Gece sıcaklıkları 14-15, gündüz ise 22-23 derece civarında olacak.

İstanbul da haftaya parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Çarşamba günü ise aralıklı yağmur var. Gece sıcaklıkları 14-15, gündüz ise 22-23 derece civarında olacak.

Ankara'da bu sabah pus oluşuyor, öğle 22 derece. İzmir de biraz serinlemmiş durumda, sıcaklık 26 derece. Bursa parçalı bulutlu 22, Antalya açık 27 derece.

Ankara'da bu sabah pus oluşuyor, öğle 22 derece. İzmir de biraz serinlemmiş durumda, sıcaklık 26 derece. Bursa parçalı bulutlu 22, Antalya açık 27 derece.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul'da beklenen 5 günlük hava durumu 👇

İstanbul'da beklenen 5 günlük hava durumu 👇

Ankara' da beklenen 5 günlük hava durumu 👇

Ankara' da beklenen 5 günlük hava durumu 👇
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İzmir'de beklenen 5 günlük hava durumu 👇

İzmir'de beklenen 5 günlük hava durumu 👇

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