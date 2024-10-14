Kışlıkları Çıkarma Vakti Geldi: Hava Sıcaklıkları Daha da Düşecek, 2 İl İçin Uyarı!

Türkiye'de artık sıcak havaların sonu göründü, kışlıkları çıkarma vakti geldi. Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de perşembeden itibaren soğuklar daha etkili olacak. Meteoroloji ayrıca Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı yaptı.