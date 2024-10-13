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İnternet Sitesinde Öncü Olduğu Yazıyordu: Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası İle İlgili Yeni Açıklama

İnternet Sitesinde Öncü Olduğu Yazıyordu: Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası İle İlgili Yeni Açıklama

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 16:49

Türkiye, Köfteci Yusuf'un döner ve köftesinden alınan numunelerde çıkan domuz etini konuşmaya devam ediyor. Köfteci Yusuf'un helal sertifikası ile ilgili tartışmalar devam ederken, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) açıklama yaptı. HAK, bakanlığın numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi.

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Etlerinde domuz eti bulunduğu ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un adı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesine alındı ancak bu sefer de helal sertifikası ile ilgili tartışmalar çıktı.

Etlerinde domuz eti bulunduğu ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un adı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesine alındı ancak bu sefer de helal sertifikası ile ilgili tartışmalar çıktı.

Döner ve köfte numunelerinde domuz eti bulunan Köfteci Yusuf'un internet sitesinde yer alan açıklamada helal sertifikası konusunda öncü firma olduğu anlatılıyordu 👇

Döner ve köfte numunelerinde domuz eti bulunan Köfteci Yusuf'un internet sitesinde yer alan açıklamada helal sertifikası konusunda öncü firma olduğu anlatılıyordu 👇

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 👇

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 👇

'Yakın dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan bir gıda işletmesinin Ankara'da yerleşik 2 farklı hizmet sunum noktasında bu yıl mart ayında alınan numunelerde 'domuz geni tespiti' yapıldığı görülmüştür. 

Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. 

İlgili işletmenin, sadece ana üretim merkezinde imal edilen muhtelif ürünler için, mevzuat ve uluslararası standartlara istinaden yerli bir belgelendirme kuruluşunca helal belgesi düzenlenme tarihi 15 Ağustos 2024'tür. 

Ayrıca ağustosta ilgili kuruluşun düzenlediği helal belgesi sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği 'kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı' kapsamaktadır.'

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ayrıca Köfteci Yusuf'a helal sertifikası düzenleyen yerli kuruluştan savunma talep ettiğini duyurdu: 👇

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ayrıca Köfteci Yusuf'a helal sertifikası düzenleyen yerli kuruluştan savunma talep ettiğini duyurdu: 👇

'Yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden HAK, süreç içerisinde hiçbir ihmal ve benzeri olmadığını tam olarak doğrulamak adına belgeyi düzenleyen kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve ayrıca yine aynı kuruluşa yönelik bir yerinde denetim süreci başlatmıştır.'

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U Efekent

ulen helal sertifikası islamcı işletmeler dışında kimsenin iplemediği akp icadı bi şey zaten. 10 yıl önce falan çıkmıştı.

Cengiz ÇİFTÇİ

"Helal Sertifikası" din istismarıyla para kazanan uyanık girişimcinin üçkağıtçılığıdır.

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