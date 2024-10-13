İnternet Sitesinde Öncü Olduğu Yazıyordu: Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası İle İlgili Yeni Açıklama
İnternet Sitesinde Öncü Olduğu Yazıyordu: Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası İle İlgili Yeni Açıklama
Türkiye, Köfteci Yusuf'un döner ve köftesinden alınan numunelerde çıkan domuz etini konuşmaya devam ediyor. Köfteci Yusuf'un helal sertifikası ile ilgili tartışmalar devam ederken, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) açıklama yaptı. HAK, bakanlığın numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi.
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Etlerinde domuz eti bulunduğu ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un adı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesine alındı ancak bu sefer de helal sertifikası ile ilgili tartışmalar çıktı.
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Döner ve köfte numunelerinde domuz eti bulunan Köfteci Yusuf'un internet sitesinde yer alan açıklamada helal sertifikası konusunda öncü firma olduğu anlatılıyordu 👇
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 👇
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ayrıca Köfteci Yusuf'a helal sertifikası düzenleyen yerli kuruluştan savunma talep ettiğini duyurdu: 👇
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ulen helal sertifikası islamcı işletmeler dışında kimsenin iplemediği akp icadı bi şey zaten. 10 yıl önce falan çıkmıştı.
"Helal Sertifikası" din istismarıyla para kazanan uyanık girişimcinin üçkağıtçılığıdır.
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