Ankara Kulislerinde Hareketli Anlar: Görevden Alınması Beklenen Bakanlar Belli Oldu Gibi!
Ankara Kulislerinde Hareketli Anlar: Görevden Alınması Beklenen Bakanlar Belli Oldu Gibi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede revizyon sinyali vermesinin ardından kulisler hareketlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ismi değişmesi beklenen bakanlar olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Sözcü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabinede ve AKP Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceğini söylemişti. Erdoğan, "Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” ifadelerini kullanmıştı.
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Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Ankara kulisleri hareketlendi. AK Parti'ye yakın bazı kaynaklardan hangi bakanların değişebileceğine dair kulisler sızmaya başladı. Sözcü'nün aktardığına göre, kabinede eleme potasında şu an üç isim bulunuyor. O isimler ise şöyle 👇
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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Ayrıca kabinede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın değişeceği belirtilirken eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin döneceği iddiası da öne çıkmaya başladı.
Gazeteci Altan Sancar'ın iddiasına göre ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasındaki uyuşmazlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanları “Ya ikinizi birden ya da ikinizden birini görevden alacağım” diyerek uyardı.
8 Kasım 2020'de Instagram hesabından yaptığı istifayla Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu bırakan Berat Albayrak adı da bu kabine revizyonda dillendirilmeye başlandı. Sosyal medyada belli grupların Albayrak için organize paylaşımlar yaptığı görüldü.
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