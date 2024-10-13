Ankara Kulislerinde Hareketli Anlar: Görevden Alınması Beklenen Bakanlar Belli Oldu Gibi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede revizyon sinyali vermesinin ardından kulisler hareketlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ismi değişmesi beklenen bakanlar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Sözcü