Sinir Krizi Geçirdi, Eve Gelen Polislere Bıçakla Saldırıp 1 Polisi Sırtından Bıçakladı
Sinir Krizi Geçirdi, Eve Gelen Polislere Bıçakla Saldırıp 1 Polisi Sırtından Bıçakladı
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Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bayramoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, bir polis memurunu sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı.
Polis memuru ve saldırgan, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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