Numan Kurtulmuş’un "Anayasanın 3. Maddesi Değişebilir" Önerisi Büyük Tepki Topladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Kurtulmuş, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, 'Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir' sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Siyasilerden sanatçılara birçok isim, Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi.