Numan Kurtulmuş’un "Anayasanın 3. Maddesi Değişebilir" Önerisi Büyük Tepki Topladı
Numan Kurtulmuş’un "Anayasanın 3. Maddesi Değişebilir" Önerisi Büyük Tepki Topladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Kurtulmuş, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, 'Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir' sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Siyasilerden sanatçılara birçok isim, Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hükümetin yeni anayasa çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’tan sosyal medyada tartışma yaratan bir öneri geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurtulmuş yaptığı açıklamada Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.
Numan Kurtulmuş’un açıklamalarına büyük tepki oluştu. İşte o tepkilerden bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın