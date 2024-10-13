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Numan Kurtulmuş’un "Anayasanın 3. Maddesi Değişebilir" Önerisi Büyük Tepki Topladı

Numan Kurtulmuş’un "Anayasanın 3. Maddesi Değişebilir" Önerisi Büyük Tepki Topladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.10.2024 - 08:59

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Kurtulmuş, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, 'Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir' sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. 

Siyasilerden sanatçılara birçok isim, Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi. 

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Hükümetin yeni anayasa çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’tan sosyal medyada tartışma yaratan bir öneri geldi.

Hükümetin yeni anayasa çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’tan sosyal medyada tartışma yaratan bir öneri geldi.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının detaylarına bu haberimizden bakabilirsiniz 👇

Numan Kurtulmuş’un açıklamalarına büyük tepki oluştu. İşte o tepkilerden bazıları:

Numan Kurtulmuş’un açıklamalarına büyük tepki oluştu. İşte o tepkilerden bazıları:
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