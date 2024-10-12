Numan Kurtulmuş’tan Yeni Anayasa İçin ‘3. Maddenin Değiştirilmesi’ Önerisi
Numan Kurtulmuş’tan Yeni Anayasa İçin ‘3. Maddenin Değiştirilmesi’ Önerisi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, değişmesi gündemde olan anayasa ile ilgili yaptığı açıklamada 3. Maddenin değişebileceği sinyalini verdi. Kurtulmuş açıklamasında Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.
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Hükümetin yeni anayasa çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’tan sosyal medyada tartışma yaratan bir öneri geldi.
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Kurtulmuş yaptığı açıklamada Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.
İşte Numan Kurtulmuş’un açıklaması:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. Maddesi: “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”
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