Numan Kurtulmuş’tan Yeni Anayasa İçin ‘3. Maddenin Değiştirilmesi’ Önerisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, değişmesi gündemde olan anayasa ile ilgili yaptığı açıklamada 3. Maddenin değişebileceği sinyalini verdi. Kurtulmuş açıklamasında Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.