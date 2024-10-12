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Numan Kurtulmuş’tan Yeni Anayasa İçin ‘3. Maddenin Değiştirilmesi’ Önerisi

Numan Kurtulmuş’tan Yeni Anayasa İçin ‘3. Maddenin Değiştirilmesi’ Önerisi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.10.2024 - 21:10 Son Güncelleme: 12.10.2024 - 21:16

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, değişmesi gündemde olan anayasa ile ilgili yaptığı açıklamada 3. Maddenin değişebileceği sinyalini verdi. Kurtulmuş açıklamasında Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti. 

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Hükümetin yeni anayasa çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’tan sosyal medyada tartışma yaratan bir öneri geldi.

Hükümetin yeni anayasa çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’tan sosyal medyada tartışma yaratan bir öneri geldi.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.

İşte Numan Kurtulmuş’un açıklaması:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. Maddesi: “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. Maddesi: “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”
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