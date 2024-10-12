FETÖ’nün Yeni Konutu İfşa Edildi: “FETÖ Yöneticilerinin Zorla Yaptığı Adres Değişikliği”

Ayrıca, 'Fetullah Gülen'in götürüldüğü, '260 Kennel Rd.' adresinde bulunan ve değeri 1 milyon dolar olan ev, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındı. Birkaç gün önce FETÖ yanlısı Raindrops TV'nin Youtube üzerinden yayınladığı röportajda Türkyolu, örgütten hiçbir zaman para almadığını üzüntüyle açıkladı. Ancak, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan ve denetlenmeyen mali mekanizmasının istismarı yoluyla elde edilen milyarlarca dolar değerinde çok sayıda mülke sahip olduğu tespit edildi' ifadeleri yer aldı.