FETÖ’nün Yeni Konutu İfşa Edildi: “FETÖ Yöneticilerinin Zorla Yaptığı Adres Değişikliği”
FETÖ’nün Yeni Konutu İfşa Edildi: “FETÖ Yöneticilerinin Zorla Yaptığı Adres Değişikliği”
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FETÖ ile bağını koparan eski örgüt üyelerinin 2021 yılında kurduğu 'f-watch.net' internet sitesinde, terör örgütüne dair ifşalar yayınlanıyor.
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Sitede son olarak Fetullah Gülen'in yeni ikametgahının fotoğrafları ve adresi paylaşıldı.
Bu adres değişikliğinde, FETÖ elebaşı Gülen'in olası ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetiyle bilinen ve Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olan Cevdet Türkyolu ile 15 Temmuz darbe girişiminin başaktörlerinden Mustafa Özcan'ın da söz sahibi olduğunun altı çizildi.
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