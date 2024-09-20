Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ak Partili Şamil Tayyar Partisinin Yeni Anayasa Çalışmalarını Eleştirdi

Ak Partili Şamil Tayyar Partisinin Yeni Anayasa Çalışmalarını Eleştirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.09.2024 - 15:28

Uzun süredir Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler başta olmak üzere pek çok siyasi parti yeni anayasayı tartışıyor, maddeler gündeme getiriliyor. Ancak muhalefet bunun öncelik olmadığını belirtiyor. Yeni anayasa çalışmalarına bir itiraz da Ak Partili Şamil Tayyar'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ak Parti Gaziantep vekilliği de yapmış olan Tayyar "içeriden" çıkışları ve eleştirileriyle sık sık gündeme geliyor.

Ak Parti Gaziantep vekilliği de yapmış olan Tayyar "içeriden" çıkışları ve eleştirileriyle sık sık gündeme geliyor.

Son paylaşımı ise yeni anayasa çalışmaları üzerine...

Son paylaşımı ise yeni anayasa çalışmaları üzerine...

Paylaşımın devamı şu şekilde;

Paylaşımın devamı şu şekilde;

Yeni Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor.

Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni Anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik.

Elbette, sade, anlaşılır, kısa, öz, demokratik bir Anayasa arzumuzdur.

Ne var ki toplumun öncelikleri çok farklı.

Bu farklılaşmanın önemli nedeni, hayat pahalılığı gibi çözümünü istedikleri sorunlarla yeni Anayasa ihtiyacı arasında bağ olmadığını düşünmeleridir.

Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da Anayasa engeldir’ diye soruyorlar.

Ben de farklı düşünmüyorum.

Buradan çıkarılacak temel ders, refahı tabana yaymadan geniş kitlelerle sistemi uzlaştırmanın zorlaştığı, Anayasa tartışmalarını ‘soyut’ bulduğudur.

Önce, toplumun gündemi…

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın