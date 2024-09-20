Ak Partili Şamil Tayyar Partisinin Yeni Anayasa Çalışmalarını Eleştirdi

Uzun süredir Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler başta olmak üzere pek çok siyasi parti yeni anayasayı tartışıyor, maddeler gündeme getiriliyor. Ancak muhalefet bunun öncelik olmadığını belirtiyor. Yeni anayasa çalışmalarına bir itiraz da Ak Partili Şamil Tayyar'dan geldi.