Ak Partili Şamil Tayyar Partisinin Yeni Anayasa Çalışmalarını Eleştirdi
Ak Partili Şamil Tayyar Partisinin Yeni Anayasa Çalışmalarını Eleştirdi
Uzun süredir Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler başta olmak üzere pek çok siyasi parti yeni anayasayı tartışıyor, maddeler gündeme getiriliyor. Ancak muhalefet bunun öncelik olmadığını belirtiyor. Yeni anayasa çalışmalarına bir itiraz da Ak Partili Şamil Tayyar'dan geldi.
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Ak Parti Gaziantep vekilliği de yapmış olan Tayyar "içeriden" çıkışları ve eleştirileriyle sık sık gündeme geliyor.
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Son paylaşımı ise yeni anayasa çalışmaları üzerine...
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