Müdür, Yardımcısının Kapısını Tekmeyle Kırmıştı: 'Tekmeci Müdür' Açığa Alındı!
Müdür, Yardımcısının Kapısını Tekmeyle Kırmıştı: 'Tekmeci Müdür' Açığa Alındı!
Bursa’da kadın müdür yardımcısının odasını tekme atarak kıran okul müdürü açığa alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı: 'Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyrık hakkında inceleme, soruşturma başlatıldı. Okul müdürü Kırbıyık açığa alındı.'
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, skandallarına bir yenisini daha ekledi.
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Daha önce “Okulda başı açık öğrenci istemiyorum” diyen, sınava giren bir kadın için “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor.” sözlerini kullanan “eğitimci”, bu sefer müdür yardımcısına eziyet etti.
Ergin Kaya Kırbıyık, müdür yardımcısını içerisinde tuvalet bulunan ve herkesin kullanacağını söylediği bir odaya almak istedi. Sonrasında ise depo olarak kullanılan bir odaya geçmesi için baskı yapıldı. Yeni odaya geçmeyeceğini söyleyen müdür yardımcısının odası, müdür tarafından kırdırılarak içeriye girildi.
Yaşananlar sonrasında ‘tekmeci müdür’ açığa alındı.
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