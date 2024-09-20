Yine Aynı Müdür Yine Olay: Müdür Yardımcısının Kapısını Kırdırıp İçeriye Girdi
Yine Aynı Müdür Yine Olay: Müdür Yardımcısının Kapısını Kırdırıp İçeriye Girdi
Bursa’da bir imam hatip ortaokulunun müdürü olan Ergin Kaya Kırbıyık’ın, “Okulda başı açık öğrenci istemiyorum” sözleri çok tartışılmıştı. Aynı müdür, bu sefer ise yardımcısına yaptığı inanılmaz mobbing ile gündemde. Okul müdürü, iddiaya göre başı açık olduğu için sürekli mobbing uyguladığı yardımcısının odasının kapısını tekme ile kırdırarak içeri girdi.
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun müdür olan Ergin Kaya Kırbıyık, skandallarına bir yenisini daha ekledi.
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Daha önce “Okulda başı açık öğrenci istemiyorum” diyen, sınava giren bir kadın için “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor.” sözlerini kullanan “eğitimci”, bu sefer müdür yardımcısına eziyet etti.
NOW Haber’de yer alan bilgilere göre, başı açık olan kadın müdür yardımcısı, sürekli okul müdürünün mobbingine maruz kaldı.
Ergin Kaya Kırbıyık, müdür yardımcısını içerisinde tuvalet bulunan ve herkesin kullanacağını söylediği bir odaya almak istedi. Sonrasında ise depo olarak kullanılan bir odaya geçmesi için baskı yapıldı. Yeni odaya geçmeyeceğini söyleyen müdür yardımcısının odası, müdür tarafından kırdırılarak içeriye girildi.
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