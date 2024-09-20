Yine Aynı Müdür Yine Olay: Müdür Yardımcısının Kapısını Kırdırıp İçeriye Girdi

Bursa’da bir imam hatip ortaokulunun müdürü olan Ergin Kaya Kırbıyık’ın, “Okulda başı açık öğrenci istemiyorum” sözleri çok tartışılmıştı. Aynı müdür, bu sefer ise yardımcısına yaptığı inanılmaz mobbing ile gündemde. Okul müdürü, iddiaya göre başı açık olduğu için sürekli mobbing uyguladığı yardımcısının odasının kapısını tekme ile kırdırarak içeri girdi.