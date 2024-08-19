İmam Hatipli Okul Müdüründen Bir Skandal Daha: Kadınların Kıyafeti İçin Çirkin Sözler!

Kız öğrencilerine başlarını kapamalarını söyleyen İmam Hatip Ortaokulu müdürünün başka bir skandala daha imza attığı iddia ediliyor. Müdürün okulda sınava giren bir kadının kıyafeti üzerinden öğretmenler odasında, 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. ' dediği öne sürüldü.

Kaynak: Cumhuriyet