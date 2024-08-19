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İmam Hatipli Okul Müdüründen Bir Skandal Daha: Kadınların Kıyafeti İçin Çirkin Sözler!

İmam Hatipli Okul Müdüründen Bir Skandal Daha: Kadınların Kıyafeti İçin Çirkin Sözler!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.08.2024 - 10:13

Kız öğrencilerine başlarını kapamalarını söyleyen İmam Hatip Ortaokulu müdürünün başka bir skandala daha imza attığı iddia ediliyor. Müdürün okulda sınava giren bir kadının kıyafeti üzerinden öğretmenler odasında, 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. ' dediği öne sürüldü. 

Kaynak: Cumhuriyet

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Bursa'da bir İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli bir müdürün “Başı açık öğrenci istemiyorum” sözleri büyük tartışma yaratmış ardından Bursa Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bursa'da bir İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli bir müdürün “Başı açık öğrenci istemiyorum” sözleri büyük tartışma yaratmış ardından Bursa Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, söz konusu müdürün okulda başka bir skandala daha imza attığı belirtiliyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, söz konusu müdürün okulda başka bir skandala daha imza attığı belirtiliyor.

Kaynak

İddialara göre 24 Haziran’da müdür, öğretmenlerle seminer haftası kapsamında toplantı yaptı ve bu toplantıda okulda sınava giren bir kişinin kıyafetini şu sözlerle yorumladı ⬇️

İddialara göre 24 Haziran’da müdür, öğretmenlerle seminer haftası kapsamında toplantı yaptı ve bu toplantıda okulda sınava giren bir kişinin kıyafetini şu sözlerle yorumladı ⬇️

“Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor.”

“Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor.”

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Özkan Rona ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Tekkelerde, tarikat şeyhlerinin elinde yetişen bu kişiler, kamu kurumlarında şeriat kurallarını uygulamalarına rağmen ısrarla görevde tutuluyor.”

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Özkan Rona ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Tekkelerde, tarikat şeyhlerinin elinde yetişen bu kişiler, kamu kurumlarında şeriat kurallarını uygulamalarına rağmen ısrarla görevde tutuluyor.”

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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