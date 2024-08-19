Milyonları İlgilendiren Karar: Mesai Saati Değişikliğinde Detaylar Ortaya Çıktı!
Milyonları İlgilendiren Karar: Mesai Saati Değişikliğinde Detaylar Ortaya Çıktı!
Bir süredir gündemde olan İş Kanunu'ndaki değişiklikte detaylar belli oldu. Ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme yolda. Yeni değişiklikle mesai saatinin haftalık 40 saate indirilmesi öngörülüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk İş Kanunu’nda değişiklik 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Edinilen bilgilere göre hükûmet, ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunda (YOİKK) mesai saatlerine ilişkin düzenleme masaya yatırıldı.
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan’ın haberine göre, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyası gerekleri ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alındı.
45 olan çalışma saatinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de azaltılarak 40 saate düşürülebileceği ifade ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce, "Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
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