Milyonları İlgilendiren Karar: Mesai Saati Değişikliğinde Detaylar Ortaya Çıktı!

Bir süredir gündemde olan İş Kanunu'ndaki değişiklikte detaylar belli oldu. Ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme yolda. Yeni değişiklikle mesai saatinin haftalık 40 saate indirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi