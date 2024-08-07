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MİT, KPSS Şartı Olmadan Personel Alacak: İstenen Nitelikler Belli Oldu!

MİT, KPSS Şartı Olmadan Personel Alacak: İstenen Nitelikler Belli Oldu!

MİT
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 19:24 Son Güncelleme: 07.08.2024 - 19:26

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 

Açılan kadrolar arasında; istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor.

Kaynak: MİT

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi kariyer sayfası üzerinden açtığı ilanla 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi kariyer sayfası üzerinden açtığı ilanla 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

MİT'e yapılan alımlarda adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı da istenmeyecek.

MİT'e yapılan alımlarda adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı da istenmeyecek.

Açılan kadrolar arasında; istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor.

Açılan kadrolar arasında; istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor.

MİT'in başvuranlarda aradığı nitelikler ise şu şekilde: 👇

MİT'in başvuranlarda aradığı nitelikler ise şu şekilde: 👇

İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.

İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.
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Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek.

Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek.

Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak.

İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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Hüseyin Uzun

isim soyisimde verip bu kişiler deseler. torpili olmayanları hiç umutlandirmasalar...

Çoban yıldızı Luna

Kendi adamlarını alacaklar bu şartları karşılamak bi işe yaramayacak malesef boşuna insanları umutlandirmayin