MİT, KPSS Şartı Olmadan Personel Alacak: İstenen Nitelikler Belli Oldu!
MİT, KPSS Şartı Olmadan Personel Alacak: İstenen Nitelikler Belli Oldu!
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi kariyer sayfası üzerinden açtığı ilanla 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
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MİT'e yapılan alımlarda adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı da istenmeyecek.
Açılan kadrolar arasında; istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor.
MİT'in başvuranlarda aradığı nitelikler ise şu şekilde: 👇
İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.
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Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek.
Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak.
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isim soyisimde verip bu kişiler deseler. torpili olmayanları hiç umutlandirmasalar...
Kendi adamlarını alacaklar bu şartları karşılamak bi işe yaramayacak malesef boşuna insanları umutlandirmayin