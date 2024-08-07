Cinsel Hastalık Patlaması: Türkiye İçin de Uyarı Geldi
Cinsel Hastalık Patlaması: Türkiye İçin de Uyarı Geldi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Frengi vakalarındaki artış konusunda uyarı yaptı. Türkiye'de de vakaların hızla arttığı gözlemlerken uzmanlar cinsel eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ediyor.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cinsel yolla bulaşan frengi hastalığında özellikle son yıllarda Türkiye'de bir artış yaşandığını duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı'nın istatistiki bilgilerine göre, Türkiye'de frengi son 6 yıl içinde 2 kat artarak önemli bir halk sağlığı problemi haline geldi.
DSÖ, goğuştan gelen frengi vakalarına önemli bir parantez açarak hamilelik sırasında yapılacak testlerin önemine vurgu yaptı.
Yine çok yaygın bir cinsel hastalık olan bel soğukluğu (gonore) vakalarında da önemli artış var. Bel soğukluğu vakaları son 3 yılda 2 katına çıktı.
HIV/AIDS olgularında ise durum farklı. 2019-2022 yılları arasında yüzde 30 olgu artışı görülürken 2023 yılında olgu sayısı ani şekilde 2/3 oranında azaldı.
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