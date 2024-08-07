'Gülmemeye Çalışan Futbolcu' Türkiye Yolunda: Süper Lig Ekibi, Brahima Diarra Transferini Bitiriyor!

Brahima Diarra, 5 Temmuz 2003 yılında Paris'te dünyaya geldi.

Diarra, futbol kariyerine yerel Paris kulübü Montrouge F.C. 92'de başladı ve ardından Athletic Club de Boulogne-Billancourt'a geçti.

2019'da Huddersfield Town'a transfer oldu ve bir yıl sonra ikisi de kulüple profesyonel sözleşme imzaladılar.

4 Ocak 2022'de Diarra, 2021-22 sezonunun geri kalanı için EFL League Two takımı Harrogate Town'a kiralandı.

Diarra, Fransa'da doğmuş ve Mali kökenli ebeveynlere sahip olduğundan, hem Fransa'yı hem de Mali'yi uluslararası düzeyde temsil etme hakkına sahip.

Fransa doğumlu olan Diarra, Mali U23 milli takımında oynuyor.