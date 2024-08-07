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'Gülmemeye Çalışan Futbolcu' Türkiye Yolunda: Süper Lig Ekibi, Brahima Diarra Transferini Bitiriyor!

'Gülmemeye Çalışan Futbolcu' Türkiye Yolunda: Süper Lig Ekibi, Brahima Diarra Transferini Bitiriyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 13:16

Sosyal medyada 'gülmemeye çalışan futbolcu' olarak bilinen 21 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra Türkiye yolunda. Fenomen ismin Sivasspor'un gündeminde olduğu belirtiliyor. 

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Dünya, Brahima Diarra'yı Afrika U-23 Uluslar Kupası'nda gülmemeye çalıştığı anlarla tanımıştı.

Dünya, Brahima Diarra'yı Afrika U-23 Uluslar Kupası'nda gülmemeye çalıştığı anlarla tanımıştı.

Milli marşların okunduğu sırada kameraman bilinmedik bir şekilde Malili futbolcu Brahima Diarra'nın önünde durmuştu. Ciddiyetini korumaya çalışan Diarra'nın verdiği bu mücadele sosyal medyada viral olmuştu.

Milli marşların okunduğu sırada kameraman bilinmedik bir şekilde Malili futbolcu Brahima Diarra'nın önünde durmuştu. Ciddiyetini korumaya çalışan Diarra'nın verdiği bu mücadele sosyal medyada viral olmuştu.

Brahima Diarra'nın tüm dünya tarafından tanınmasına neden olan o anları hatırlıyoruz 👇

Brahima Diarra'nın Türkiye yolunda olduğu haberi ise bir anda öne çıkan olaylardan biri oldu. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, bonservisi elinde bulunan Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra’yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Brahima Diarra'nın Türkiye yolunda olduğu haberi ise bir anda öne çıkan olaylardan biri oldu. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, bonservisi elinde bulunan Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra’yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

21 yaşındaki Diarra'nın yıllık ücret konusundaki anlaşmanın tamamlanması halinde transfer olması bekleniyor.

21 yaşındaki Diarra'nın yıllık ücret konusundaki anlaşmanın tamamlanması halinde transfer olması bekleniyor.
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Brahima Diarra kimdir? Brahima Diarra hangi takımlarda oynadı?

Brahima Diarra kimdir? Brahima Diarra hangi takımlarda oynadı?

Brahima Diarra, 5 Temmuz 2003 yılında Paris'te dünyaya geldi.

Diarra, futbol kariyerine yerel Paris kulübü Montrouge F.C. 92'de başladı ve ardından Athletic Club de Boulogne-Billancourt'a geçti.

2019'da Huddersfield Town'a transfer oldu ve bir yıl sonra ikisi de kulüple profesyonel sözleşme imzaladılar.

4 Ocak 2022'de Diarra, 2021-22 sezonunun geri kalanı için EFL League Two takımı Harrogate Town'a kiralandı.

Diarra, Fransa'da doğmuş ve Mali kökenli ebeveynlere sahip olduğundan, hem Fransa'yı hem de Mali'yi uluslararası düzeyde temsil etme hakkına sahip. 

Fransa doğumlu olan Diarra, Mali U23 milli takımında oynuyor.

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