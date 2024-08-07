'Gülmemeye Çalışan Futbolcu' Türkiye Yolunda: Süper Lig Ekibi, Brahima Diarra Transferini Bitiriyor!
'Gülmemeye Çalışan Futbolcu' Türkiye Yolunda: Süper Lig Ekibi, Brahima Diarra Transferini Bitiriyor!
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Dünya, Brahima Diarra'yı Afrika U-23 Uluslar Kupası'nda gülmemeye çalıştığı anlarla tanımıştı.
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Milli marşların okunduğu sırada kameraman bilinmedik bir şekilde Malili futbolcu Brahima Diarra'nın önünde durmuştu. Ciddiyetini korumaya çalışan Diarra'nın verdiği bu mücadele sosyal medyada viral olmuştu.
Brahima Diarra'nın tüm dünya tarafından tanınmasına neden olan o anları hatırlıyoruz 👇
Brahima Diarra'nın Türkiye yolunda olduğu haberi ise bir anda öne çıkan olaylardan biri oldu. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, bonservisi elinde bulunan Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra’yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.
21 yaşındaki Diarra'nın yıllık ücret konusundaki anlaşmanın tamamlanması halinde transfer olması bekleniyor.
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Brahima Diarra kimdir? Brahima Diarra hangi takımlarda oynadı?
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