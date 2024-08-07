Dilencilikte Yeni Trend: Çöpten Yemek Yeme Numarası! Topladığı Dolarlar Başına İş Açtı
Dilencilikte Yeni Trend: Çöpten Yemek Yeme Numarası! Topladığı Dolarlar Başına İş Açtı
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Türkiye'de dilencilikte son trendlerden biri de çöp konteynerleri etrafında çöpten yemek yer gibi yapıp para dilenme numarası.
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Beyoğlu Karaköy'de bu numarayı biraz abartan bir kadın ise yakayı fena ele verdi. Kadının önce çöp konteynerlerinin yanında yanında evinden getirdiği yemekleri yemeye başladığı fark edildi.
Turistler ise o dilencinin haline acıyıp para verdi. Turistlerden paraları toplayan dilenci kadın, daha sonra o paraları döviz bürosuna götürerek Türk lirasına çevirmeye çalıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kadına 977 lira para cezası uygulandı.
Çöpten yemek yeme numarasıyla para toplayan dilenci kadının tezgahı 👇
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