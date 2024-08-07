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Dilencilikte Yeni Trend: Çöpten Yemek Yeme Numarası! Topladığı Dolarlar Başına İş Açtı

Dilencilikte Yeni Trend: Çöpten Yemek Yeme Numarası! Topladığı Dolarlar Başına İş Açtı

Dilenci
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 12:36

Türkiye'de son dönemde dilencilik dünyasında popüler trendlerden biri de çöpten yemek yeme numarası. Beyoğlu'nda çöpten yemek yeme numarasıyla turistlerden dolar toplayan bir kadın soluğu döviz bürosunda aldı. Bu anların kameraya takılması sonrası ise dilenci kadına 977 lira para cezası kesildi. 

 

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Türkiye'de dilencilikte son trendlerden biri de çöp konteynerleri etrafında çöpten yemek yer gibi yapıp para dilenme numarası.

Türkiye'de dilencilikte son trendlerden biri de çöp konteynerleri etrafında çöpten yemek yer gibi yapıp para dilenme numarası.

Beyoğlu Karaköy'de bu numarayı biraz abartan bir kadın ise yakayı fena ele verdi. Kadının önce çöp konteynerlerinin yanında yanında evinden getirdiği yemekleri yemeye başladığı fark edildi.

Beyoğlu Karaköy'de bu numarayı biraz abartan bir kadın ise yakayı fena ele verdi. Kadının önce çöp konteynerlerinin yanında yanında evinden getirdiği yemekleri yemeye başladığı fark edildi.

Turistler ise o dilencinin haline acıyıp para verdi. Turistlerden paraları toplayan dilenci kadın, daha sonra o paraları döviz bürosuna götürerek Türk lirasına çevirmeye çalıştı.

Turistler ise o dilencinin haline acıyıp para verdi. Turistlerden paraları toplayan dilenci kadın, daha sonra o paraları döviz bürosuna götürerek Türk lirasına çevirmeye çalıştı.

Dilencinin topladığı paraları Türk lirasına çevirdiği anlar ise bölgedeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kadına 977 lira para cezası uygulandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kadına 977 lira para cezası uygulandı.

Çöpten yemek yeme numarasıyla para toplayan dilenci kadının tezgahı 👇

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