Dilencilikte Yeni Trend: Çöpten Yemek Yeme Numarası! Topladığı Dolarlar Başına İş Açtı

Türkiye'de son dönemde dilencilik dünyasında popüler trendlerden biri de çöpten yemek yeme numarası. Beyoğlu'nda çöpten yemek yeme numarasıyla turistlerden dolar toplayan bir kadın soluğu döviz bürosunda aldı. Bu anların kameraya takılması sonrası ise dilenci kadına 977 lira para cezası kesildi.