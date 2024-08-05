Lokantada Yer Kavgası: İşletme Sahipleri Savcı ve Ailesine Saldırdı!

Ordu'nun Aybastı İlçesi'nde gittiği mekânda boş yer olmamasına sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K.'nın mekanın sahiplerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ise mekan sahipleri Savcı M.Ş.K'ya saldırdı ve bebeğinin yaralanmasına neden oldu.

Kaynak: Halk TV