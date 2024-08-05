Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Instagram Toplantısı Sona Erdi: "Instagram Kabine Toplantısı Sonrası Açılıyor"

Instagram Toplantısı Sona Erdi: "Instagram Kabine Toplantısı Sonrası Açılıyor"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 14:13 Son Güncelleme: 05.08.2024 - 14:52

Türkiye'de erişim engeli getirilen Instagram için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00'te bir görüşme yaptı. 

Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti.

Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi.

Gazeteci Bülent Aydemir'in paylaşımları 👇

Gazeteci Bülent Aydemir'in paylaşımları 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı bugün saat 15.30’da başlayacak. Kabine toplantıları genellikle 2 ile 4 saat arasında sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı bugün saat 15.30’da başlayacak. Kabine toplantıları genellikle 2 ile 4 saat arasında sürüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
17
11
5
3
3
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın