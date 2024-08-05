Instagram Toplantısı Sona Erdi: "Instagram Kabine Toplantısı Sonrası Açılıyor"
Instagram Toplantısı Sona Erdi: "Instagram Kabine Toplantısı Sonrası Açılıyor"
Türkiye'de erişim engeli getirilen Instagram için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00'te bir görüşme yaptı.
Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti.
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Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi.
Gazeteci Bülent Aydemir'in paylaşımları 👇
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı bugün saat 15.30’da başlayacak. Kabine toplantıları genellikle 2 ile 4 saat arasında sürüyor.
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