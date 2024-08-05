Instagram Toplantısı Sona Erdi: "Instagram Kabine Toplantısı Sonrası Açılıyor"

Türkiye'de erişim engeli getirilen Instagram için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00'te bir görüşme yaptı.

Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi.