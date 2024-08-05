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Sigaraya 5 Lira Daha Zam: "Bir Paket 100 TL Olur Bu Gidişle"

Sigaraya 5 Lira Daha Zam: "Bir Paket 100 TL Olur Bu Gidişle"

Zam sigara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 12:37

Philip Morris sigara grubuna bugün itibarıyla geçerli olmak üzere beş lira zam yapıldı. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, zam sonrası yaptığı paylaşımda, 'Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle' ifadelerini kullandı. 

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Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigara fiyatlarında başlayan zam dalgası sürüyor.

Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigara fiyatlarında başlayan zam dalgası sürüyor.

Son olarak, Philip Morris sigara grubuna 4-5 arasında değişen zam geldi. Böylece sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu ise 69 lira oldu.

Son olarak, Philip Morris sigara grubuna 4-5 arasında değişen zam geldi. Böylece sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu ise 69 lira oldu.

Aynı sigara grubuna, bundan bir sene önce gelen zamda, en düşük sigara fiyatı 42 TL, en yüksek sigara fiyatı 48 TL olmuştu.

Böylece bazı sigaraların fiyatları bir yıl içinde 29 TL birden zamlandı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, zam sonrası yaptığı paylaşımda, "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" ifadelerini kullandı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, zam sonrası yaptığı paylaşımda, "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" ifadelerini kullandı.

Özgür Aybaş'ın paylaşımı 👇

Özgür Aybaş'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar zammın bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu 👇

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar zammın bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu 👇
twitter.com
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