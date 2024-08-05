Sigaraya 5 Lira Daha Zam: "Bir Paket 100 TL Olur Bu Gidişle"

Philip Morris sigara grubuna bugün itibarıyla geçerli olmak üzere beş lira zam yapıldı. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, zam sonrası yaptığı paylaşımda, 'Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle' ifadelerini kullandı.