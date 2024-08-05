Sigaraya 5 Lira Daha Zam: "Bir Paket 100 TL Olur Bu Gidişle"
Sigaraya 5 Lira Daha Zam: "Bir Paket 100 TL Olur Bu Gidişle"
Philip Morris sigara grubuna bugün itibarıyla geçerli olmak üzere beş lira zam yapıldı. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, zam sonrası yaptığı paylaşımda, 'Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle' ifadelerini kullandı.
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Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigara fiyatlarında başlayan zam dalgası sürüyor.
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Son olarak, Philip Morris sigara grubuna 4-5 arasında değişen zam geldi. Böylece sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu ise 69 lira oldu.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, zam sonrası yaptığı paylaşımda, "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" ifadelerini kullandı.
Özgür Aybaş'ın paylaşımı 👇
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar zammın bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu 👇
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